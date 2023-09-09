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ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 09.09.2023 (обновлено: 10:25 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/belgorod-1895153446.html
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз - РИА Новости, 09.09.2023
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территории Белгородской области более сотни раз, кроме того, одно из сел было атаковано украинским... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:24
2023-09-09T10:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территории Белгородской области более сотни раз, кроме того, одно из сел было атаковано украинским дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 8 сентября. В пятницу украинские военные выпустили 103 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, кроме этого, село в Белгородском районе было атаковано украинским дроном-камикадзе. Следует отметить, что среднее количество выпущенных снарядов в сутки в начале сентября составляло около 70 штук. "В Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по 4 артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском городском округе 5 раз из артиллерии обстреляли село Кукуевка. В пятницу над городом Валуйки был сбит беспилотник самолетного типа системой ПВО. Пострадавших не было, но были обнаружены повреждения в 9 домовладениях и двух хозпостройках. В одной из школ лопнул стеклопакет, а также поврежден один легковой автомобиль. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 10 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 9, по окраине хутора Байрак – 4 минометных снаряда", - уточнил губернатор. В Шебекинском городском округе, по словам Гладкова, 7 раз из миномета обстреляли село Середа. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 минометных и три артиллерийских снаряда. В результате обстрела поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена одна хозпостройка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html
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белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территории Белгородской области более сотни раз, кроме того, одно из сел было атаковано украинским дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 8 сентября. В пятницу украинские военные выпустили 103 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, кроме этого, село в Белгородском районе было атаковано украинским дроном-камикадзе. Следует отметить, что среднее количество выпущенных снарядов в сутки в начале сентября составляло около 70 штук.
"В Белгородском районе по селу Петровка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП "Нехотеевка" – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по 4 артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 30 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском городском округе 5 раз из артиллерии обстреляли село Кукуевка. В пятницу над городом Валуйки был сбит беспилотник самолетного типа системой ПВО. Пострадавших не было, но были обнаружены повреждения в 9 домовладениях и двух хозпостройках. В одной из школ лопнул стеклопакет, а также поврежден один легковой автомобиль.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 10 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 9, по окраине хутора Байрак – 4 минометных снаряда", - уточнил губернатор.
В Шебекинском городском округе, по словам Гладкова, 7 раз из миномета обстреляли село Середа. По селу Новая Таволжанка выпущено 11 минометных и три артиллерийских снаряда. В результате обстрела поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена одна хозпостройка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВалуйкиВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествия
 
 
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