https://ria.ru/20230909/avtomobil-1895134369.html

Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле

Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле - РИА Новости, 09.09.2023

Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле

Автомобиль без человека за рулем, управляемый компьютером, будет безопаснее, так как у него уже накоплен большой опыт вождения и нет человеческого фактора,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T06:22

2023-09-09T06:22

2023-09-09T06:22

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль без человека за рулем, управляемый компьютером, будет безопаснее, так как у него уже накоплен большой опыт вождения и нет человеческого фактора, заявил в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Автономные автомобили будут на порядок безопаснее, чем обычные, потому что 90% аварий - это человеческий фактор, который в автономном автомобиле просто исключен. Он никогда не устает, он все делает с идеальным вниманием в каждый момент времени, видит на 300 метров вперед и назад, на 360 градусов, в отличие от человека. И каждый наш автономный автомобиль сейчас использует опыт этих самых 26 миллионов километров, которые ни один человек за всю жизнь не накатал", - поделился Масюк. В начале июня компания запустила в тестовом режиме беспилотное такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки. "Пилотом в Ясенево мы довольны, мы впервые посадили водителя-испытателя не за руль, а на соседнее сиденье, и он контролирует вождение, может экстренно притормозить с помощью специальной кнопки", - прокомментировал он. Всего по России автономное такси "Яндекса" проехало 26 миллионов километров. Топ-менеджер добавил, что случаи столкновения автономного такси с другими машинами единичны - "все же испытатель рядом очень помогает". При этом не было ни одного происшествия, в котором бы пострадал человек. "Какой-то дискомфорт у всех, у меня, в частности, может быть и будет. Но надо понимать, что технология станет массовой, только когда она будет на порядок более безопасной, чем самый идеальный водитель", - пояснил Масюк, комментируя свою возможную поездку на беспилотном такси без водителя-испытателя.

https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html

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ясенево, яндекс, россия, общество