Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/avtomobil-1895134369.html
Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле
Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле - РИА Новости, 09.09.2023
Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле
Автомобиль без человека за рулем, управляемый компьютером, будет безопаснее, так как у него уже накоплен большой опыт вождения и нет человеческого фактора,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:22
2023-09-09T06:22
ясенево
яндекс
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876682325_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_82f0445b82938b05c1b2d4cee95f4580.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль без человека за рулем, управляемый компьютером, будет безопаснее, так как у него уже накоплен большой опыт вождения и нет человеческого фактора, заявил в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Автономные автомобили будут на порядок безопаснее, чем обычные, потому что 90% аварий - это человеческий фактор, который в автономном автомобиле просто исключен. Он никогда не устает, он все делает с идеальным вниманием в каждый момент времени, видит на 300 метров вперед и назад, на 360 градусов, в отличие от человека. И каждый наш автономный автомобиль сейчас использует опыт этих самых 26 миллионов километров, которые ни один человек за всю жизнь не накатал", - поделился Масюк. В начале июня компания запустила в тестовом режиме беспилотное такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки. "Пилотом в Ясенево мы довольны, мы впервые посадили водителя-испытателя не за руль, а на соседнее сиденье, и он контролирует вождение, может экстренно притормозить с помощью специальной кнопки", - прокомментировал он. Всего по России автономное такси "Яндекса" проехало 26 миллионов километров. Топ-менеджер добавил, что случаи столкновения автономного такси с другими машинами единичны - "все же испытатель рядом очень помогает". При этом не было ни одного происшествия, в котором бы пострадал человек. "Какой-то дискомфорт у всех, у меня, в частности, может быть и будет. Но надо понимать, что технология станет массовой, только когда она будет на порядок более безопасной, чем самый идеальный водитель", - пояснил Масюк, комментируя свою возможную поездку на беспилотном такси без водителя-испытателя.
https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html
ясенево
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876682325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cc4d55e693adcc5de37d873eca51451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ясенево, яндекс, россия, общество
Ясенево, Яндекс, Россия, Общество
Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном автомобиле

Эксперт Масюк: отсутствие водителя сделает беспилотное авто безопаснее обычного

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Автомобиль без человека за рулем, управляемый компьютером, будет безопаснее, так как у него уже накоплен большой опыт вождения и нет человеческого фактора, заявил в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
«
"Автономные автомобили будут на порядок безопаснее, чем обычные, потому что 90% аварий - это человеческий фактор, который в автономном автомобиле просто исключен. Он никогда не устает, он все делает с идеальным вниманием в каждый момент времени, видит на 300 метров вперед и назад, на 360 градусов, в отличие от человека. И каждый наш автономный автомобиль сейчас использует опыт этих самых 26 миллионов километров, которые ни один человек за всю жизнь не накатал", - поделился Масюк.
В начале июня компания запустила в тестовом режиме беспилотное такси в столичном районе Ясенево. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.
"Пилотом в Ясенево мы довольны, мы впервые посадили водителя-испытателя не за руль, а на соседнее сиденье, и он контролирует вождение, может экстренно притормозить с помощью специальной кнопки", - прокомментировал он. Всего по России автономное такси "Яндекса" проехало 26 миллионов километров.
Топ-менеджер добавил, что случаи столкновения автономного такси с другими машинами единичны - "все же испытатель рядом очень помогает". При этом не было ни одного происшествия, в котором бы пострадал человек.
"Какой-то дискомфорт у всех, у меня, в частности, может быть и будет. Но надо понимать, что технология станет массовой, только когда она будет на порядок более безопасной, чем самый идеальный водитель", - пояснил Масюк, комментируя свою возможную поездку на беспилотном такси без водителя-испытателя.
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Эксперт рассказал о барьерах к внедрению беспилотных автомобилей
29 июля, 10:22
 
ЯсеневоЯндексРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала