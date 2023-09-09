https://ria.ru/20230909/armiya-1895199000.html

"Русские еще даже не начинали": в Германии ужаснулись судьбе ВСУ

"Русские еще даже не начинали": в Германии ужаснулись судьбе ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023

"Русские еще даже не начинали": в Германии ужаснулись судьбе ВСУ

Армия Украины несет невосполнимые потери при том, что Россия еще даже не задействовала всю свою военную мощь, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-09T15:30

2023-09-09T15:30

2023-09-10T02:32

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Армия Украины несет невосполнимые потери при том, что Россия еще даже не задействовала всю свою военную мощь, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов. <…> . Россия, напротив, еще не развернула основную часть своих военных сил", – отметило издание.Состояние украинской армии настолько тяжелое, что запланированные поставки западного оружия не смогут компенсировать огромные кадровые потери ВСУ, говорится в материале.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

https://ria.ru/20230909/litsemerie-1895181423.html

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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато