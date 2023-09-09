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В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток - РИА Новости, 09.09.2023
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17:15 09.09.2023 (обновлено: 19:22 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/arest-1895214271.html
В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток
В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток - РИА Новости, 09.09.2023
В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток
Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:15
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина, подозреваемого в причинении ущерба почти на 437 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. &quot;Смольнинский районный суд &lt;...&gt; вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата. — Прим. ред.) сроком по 7 ноября 2023 года&quot;, — говорится в заявлении.По данным следствия, мужчина нанес ущерб институту на сумму 436 746 816 рублей.Как отмечается, Трухин просил отправить его под домашний арест. Защита обратила внимание, что подозреваемый активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, пояснила пресс-служба судов. В четверг источник РИА Новости сообщил, что Трухин пропал в Москве. В свою очередь, в ФМБА уточнили, что директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
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происшествия, москва, санкт-петербург
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток

Суд арестовал экс-главу Института вакцин и сывороток по делу о растрате

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина, подозреваемого в причинении ущерба почти на 437 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«

"Смольнинский районный суд <...> вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата. — Прим. ред.) сроком по 7 ноября 2023 года", — говорится в заявлении.

По данным следствия, мужчина нанес ущерб институту на сумму 436 746 816 рублей.
Как отмечается, Трухин просил отправить его под домашний арест. Защита обратила внимание, что подозреваемый активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, пояснила пресс-служба судов.
В четверг источник РИА Новости сообщил, что Трухин пропал в Москве. В свою очередь, в ФМБА уточнили, что директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
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