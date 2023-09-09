https://ria.ru/20230909/arest-1895214271.html

В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток

В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток - РИА Новости, 09.09.2023

В Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток

Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:15

2023-09-09T17:15

2023-09-09T19:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина, подозреваемого в причинении ущерба почти на 437 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Смольнинский районный суд <...> вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата. — Прим. ред.) сроком по 7 ноября 2023 года", — говорится в заявлении.По данным следствия, мужчина нанес ущерб институту на сумму 436 746 816 рублей.Как отмечается, Трухин просил отправить его под домашний арест. Защита обратила внимание, что подозреваемый активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, пояснила пресс-служба судов. В четверг источник РИА Новости сообщил, что Трухин пропал в Москве. В свою очередь, в ФМБА уточнили, что директора института уволили 4 сентября после проведения плановой проверки в сфере противодействия коррупции, при которой выявили нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, санкт-петербург