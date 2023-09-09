https://ria.ru/20230909/afrosoyuz-1895142642.html

Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20

Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:41

2023-09-09T08:41

2023-09-09T08:57

в мире

индия

нарендра моди

саммит g20

африканский союз

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы. "Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита G20.После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены "Большой двадцатки" и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза. В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС. В G20 у Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - будет такой же статус в организации, как и у ЕС. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, нарендра моди, саммит g20, африканский союз