Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 как постоянного члена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБаннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели
Баннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы.
"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита G20.
После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены "Большой двадцатки" и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.
В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС.
В G20 у Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - будет такой же статус в организации, как и у ЕС.