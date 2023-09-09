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Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 - РИА Новости, 09.09.2023
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08:41 09.09.2023 (обновлено: 08:57 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/afrosoyuz-1895142642.html
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:41
2023-09-09T08:57
в мире
индия
нарендра моди
саммит g20
африканский союз
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы. "Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита G20.После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены "Большой двадцатки" и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза. В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС. В G20 у Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - будет такой же статус в организации, как и у ЕС. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, индия, нарендра моди, саммит g20, африканский союз
В мире, Индия, Нарендра Моди, Саммит G20, Африканский союз
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20

Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20 как постоянного члена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБаннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели
Баннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Баннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в G20 в качестве постоянного члена группы.
"Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20", - заявил Моди, выступая с речью на первой сессии саммита G20.
После слов Моди глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил его на место за столом, где заседают члены "Большой двадцатки" и установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.
В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
08:00
В G20 у Афросоюза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента - будет такой же статус в организации, как и у ЕС.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
 
В миреИндияНарендра МодиСаммит G20Африканский союз
 
 
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