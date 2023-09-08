Российское зерно планируют вывезти в Африку на 40 судах, пишут СМИ
Sabah: российское зерно планируют вывезти в нуждающиеся страны Африки 40 судами
Уборка пшеницы. Архивное фото
АНКАРА, 8 сен – РИА Новости. Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывезти 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск, график уточнится в ближайшие дни, пишет в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники.
Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что к ним относятся логистика, финансы, маршруты, страны назначения и количество.
"Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъемностью 25 тысяч тонн и осуществлять в общей сложности 40 судами. Утверждается, что суда смогут загружаться зерном в портах Туапсе и Новороссийск с уточнением графика в ближайшие дни", - пишет издание.
Сообщается, что после того как суда достигнут Турции, зерно будет переработано на мукомольных заводах, принадлежащих частному сектору.
"На первом этапе мука будет отправлена в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и Центральноафриканскую Республику. Приоритет будет отдан этим странам, не имеющим мощностей по переработке муки. В число стран, куда планируется направить муку, также входят Чад, Ливия, Джибути, Йемен и Эфиопия", - говорится в сообщении.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.