https://ria.ru/20230908/zasedanie-1895036096.html

Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября

Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября - РИА Новости, 08.09.2023

Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября

Совет Федерации переносит первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях, сообщил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:30

2023-09-08T16:30

2023-09-08T16:30

совет федерации рф

политика

вячеслав тимченко

брикс

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Совет Федерации переносит первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. На официальном сайте палаты также дата первого заседания изменена с 27 на 25 сентября. "Первое пленарное заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии переносится с 27 на 25 сентября в связи с участием сенаторов в международных мероприятиях", - сказал Тимченко. Ранее источник в Совфеде рассказал РИА Новости, что в понедельник, 25 сентября, с утра может пройти заседание комитетов Совфеда и Совета палаты. Позже может быть проведено и пленарное заседание. Парламентский форум БРИКС пройдет в ЮАР 27-29 сентября. Участие делегации Совфеда предполагалось в плане поездок сенаторов.

https://ria.ru/20230809/nagrazhdenie-1889121734.html

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совет федерации рф, политика, вячеслав тимченко, брикс