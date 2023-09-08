https://ria.ru/20230908/zasedanie-1895036096.html
Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября
Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября - РИА Новости, 08.09.2023
Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября
Совет Федерации переносит первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях, сообщил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:30
2023-09-08T16:30
2023-09-08T16:30
совет федерации рф
политика
вячеслав тимченко
брикс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Совет Федерации переносит первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. На официальном сайте палаты также дата первого заседания изменена с 27 на 25 сентября. "Первое пленарное заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии переносится с 27 на 25 сентября в связи с участием сенаторов в международных мероприятиях", - сказал Тимченко. Ранее источник в Совфеде рассказал РИА Новости, что в понедельник, 25 сентября, с утра может пройти заседание комитетов Совфеда и Совета палаты. Позже может быть проведено и пленарное заседание. Парламентский форум БРИКС пройдет в ЮАР 27-29 сентября. Участие делегации Совфеда предполагалось в плане поездок сенаторов.
https://ria.ru/20230809/nagrazhdenie-1889121734.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, политика, вячеслав тимченко, брикс
Совет Федерации РФ, Политика, Вячеслав Тимченко, БРИКС
Совфед перенес открытие осенней сессии с 27 на 25 сентября
Совфед перенес первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Совет Федерации переносит первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации сенаторов в международных мероприятиях, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
На официальном сайте палаты также дата первого заседания изменена с 27 на 25 сентября.
"Первое пленарное заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии переносится с 27 на 25 сентября в связи с участием сенаторов в международных мероприятиях", - сказал Тимченко.
Ранее источник в Совфеде рассказал РИА Новости, что в понедельник, 25 сентября, с утра может пройти заседание комитетов Совфеда и Совета палаты. Позже может быть проведено и пленарное заседание.
Парламентский форум БРИКС
пройдет в ЮАР
27-29 сентября. Участие делегации Совфеда предполагалось в плане поездок сенаторов.
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