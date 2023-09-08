https://ria.ru/20230908/yubiley-1895043384.html

В Махачкале празднуют 100-летний юбилей поэта Расула Гамзатова

В Махачкале празднуют 100-летний юбилей поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023

В Махачкале празднуют 100-летний юбилей поэта Расула Гамзатова

Праздничные и торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, проходят в пятницу в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:49

2023-09-08T16:49

2023-09-08T16:49

республика дагестан

расул гамзатов

сергей меликов

владимир толстой

махачкала

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895042636_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_afb4bbd0b4372e201ba00dfc7d4fe234.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Праздничные и торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, проходят в пятницу в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Празднование дня рождения Гамзатова началось с возложения цветов к его могиле в поселке Тарки на окраине Махачкалы. Память поэта почтили глава Дагестана Сергей Меликов, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, сенатор Ильяс Умаханов, председатель Союза писателей России Николай Иванов, члены правительства и парламента республики, писатели, родные и близкие Гамзатова. Затем цветы возложили к памятнику поэта, который расположен на проспекте Гамзатова в Махачкале. Программу празднования продолжил торжественный митинг у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола по случаю открытия ежегодного фестиваля “Гамзатовские дни “Белые журавли”. “Сын своей земли, “певец аула и планеты”, писавший на своем родном языке, Расул Гамзатов сумел найти путь к сердцам миллионов людей, воспевая общепризнанные человеческие ценности. Каждый год собираясь здесь у памятника Воину-Освободителю, мы с благодарностью вспоминаем о подвиге солдат Великой Отечественной войны, пожертвовавших собой ради будущих поколений, ради мира на всей земле”, – обратился к участникам мероприятия председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. На аллее по проспекту Гамзатова проходит фестиваль художественного творчества “Наш Расул”. Здесь развернули национальные подворья и выставки, проходят мастер-классы. Представители подворий поют, танцуют вместе с гостями. Студенты Дагестанского художественного училища рисуют прохожих и воплощают образ Гамзатова в разных техниках. По всему Дагестану в этот день проходят концерты, фестивали, “поэтические микрофоны”, выставки и ярмарки, театрально-поэтические представления, спектакли по произведения Гамзатова.

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894626730.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

расул гамзатов, сергей меликов, владимир толстой, махачкала, республика дагестан