https://ria.ru/20230908/vybory_gubernatorov-1894717621.html

Процедура выборов губернаторов в России

Процедура выборов губернаторов в России - РИА Новости, 08.09.2023

Процедура выборов губернаторов в России

Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) проводятся в соответствии с... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T01:34

2023-09-08T01:34

2023-09-08T01:34

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россия

политика

совет федерации рф

губернаторы

единый день голосования в россии — 2023

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Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации осуществляет руководство исполнительной властью в субъекте РФ и определяет структуру органов исполнительной власти субъекта РФ.Наименованием должности высшего должностного лица субъекта РФ является в соответствии с конституцией (уставом) субъекта наименование "глава" или "губернатор" с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ, которое может указываться в региональных нормативных правовых актах.Днем голосования по избранию высшего должностного лица субъекта РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий высшего должностного лица, а если срок его полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва, – день голосования на указанных выборах.В случае досрочного прекращения полномочий руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ выборы проводятся с учетом сроков назначения выборов в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ очередного созыва – в день голосования на указанных выборах.Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами России или депутатами законодательного органа субъекта Российской Федерации на пять лет.Высшим должностным лицом субъекта РФ может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности президентом РФ, в течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа президента РФ об отрешении его от должности, не может быть выдвинут кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте РФ.Гражданин России, наделенный полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия президента России может быть выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица, если они назначены в связи с досрочным прекращением полномочий на основании отставки по собственному желанию.Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости; осужденные к лишению свободы за совершение некоторых преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.Кроме того, не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, запрещенных в РФ (срок ограничений – от трех до пяти лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях). Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдвигаются политическими партиями. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии. Законом субъекта Российской Федерации может предусматриваться выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовыдвижения.Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое для такой поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей в количестве, определенном законом субъекта Российской Федерации.Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранных агентов. Кроме того, кандидаты должны информировать избирателей о наличии у них судимости.Кандидат на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации, представляет в письменной форме в избирком фамилии трех кандидатов в Совет Федерации. Один из них в случае избрания представившего ее кандидата будет наделен полномочиями сенатора Российской Федерации.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами России, достигшими на день голосования 18 лет, проживающими на территории данного субъекта РФ и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования.Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета.Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: собственных средств кандидата, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан; добровольных пожертвований юридических лиц.Законом устанавливаются предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды собственных средств кандидата, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, а также предельные размеры расходования средств избирательных фондов.Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению соответствующей комиссии. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5% превышать число зарегистрированных избирателей.При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке.Бюллетени печатаются на русском языке. По решению комиссии, указанной в законе, бюллетени печатаются на русском языке и на государственном языке (государственных языках) соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, а в необходимых случаях – на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Если для избирательного участка, участка референдума печатаются бюллетени на двух и более языках, текст на русском языке должен помещаться в каждом бюллетене.По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Продолжительность голосования не может составлять менее десяти часов.О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования – в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования.Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса.Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию, заявление о включении в список избирателей, по месту своего нахождения.При проведении выборов может проводиться дистанционное электронное голосование.Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель обращается на специальный портал в сети "Интернет" (в том числе с использованием специального мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному электронному голосованию.В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления избирателем изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке. Такой избиратель может воспользоваться техническими средствами для участия в дистанционном электронном голосовании непосредственно в помещении для голосования или ином помещении в случаях, определенных порядком дистанционного электронного голосования.При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа расшифрования.В случаях и порядке, предусмотренных законом, соответствующая комиссия вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.В случаях и порядке, предусмотренных законом, соответствующая комиссия вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп избирателей, которые будут находиться в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку.Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно.Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования).Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя, участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей, участников референдума. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования.Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, участника референдума, не являющихся членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, членом или уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.На выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.Если законом предусмотрено проведение повторного голосования, а в бюллетень на общих выборах были включены два кандидата и ни один из них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей, соответствующая избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися.По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом.Если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам до дня (первого дня) голосования, его место по решению избирательной комиссии, определяющей результаты выборов, передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах. Если выбыли все следующие кандидаты или если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней голосования, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия всех кандидатов проводятся повторные выборы.Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается депутатами законодательного органа.Кандидаты для избрания на должность высшего должностного лица субъекта РФ представляются в законодательный орган субъекта президентом Российской Федерации по предложениям политических партий, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в действующем законодательном органе субъекта Российской Федерации. Предложения о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта РФ также вправе вносить президенту политические партии, федеральные списки кандидатов которых на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы допущены к распределению депутатских мандатов.Каждая политическая партия предлагает президенту Российской Федерации не более трех кандидатур, имеющих право быть избранными на должность высшего должностного лица субъекта РФ.Политическая партия вправе предложить в качестве кандидатуры на указанную должность лицо, являющееся членом данной или иной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии.До внесения президенту предложений о кандидатурах политическая партия обязана провести консультации с политическими партиями, не имеющими права предлагать президенту кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта РФ и зарегистрировавшими свои региональные отделения в соответствующем субъекте России.Президент не позднее чем за 20 дней до дня голосования по избранию высшего должностного лица субъекта РФ из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта РФ в законодательный орган субъекта РФ.Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации депутатами законодательного органа субъекта устанавливается конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации. При этом избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа субъекта Российской Федерации. Если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.Голосование по избранию высшего должностного лица субъекта РФ может быть отложено законодательным органом субъекта РФ в случае, если на территории данного субъекта либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории данного субъекта, а также если ЦИК РФ принято решение об отложении выборов.При вступлении в должность высшее должностное лицо субъекта РФ приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта РФ.Срок исполнения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации исчисляется со дня принесения им присяги.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации прекращает исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, политика, совет федерации рф, губернаторы, единый день голосования в россии — 2023