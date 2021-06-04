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Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 04.06.2021
Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:03
2021-06-04T12:03
2021-06-04T13:41
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций.Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет.Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям:Устанавливать причастность будет суд.Нововведения не распространяются на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Ограничения не затронут тех людей, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.Закон вступает в силу сегодня.
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россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций.
Он опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет.
Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям:
—заявления (в том числе в интернете) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;
—перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;
—организационно-методическая, имущественная и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.
Устанавливать причастность будет суд.
Нововведения не распространяются на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Ограничения не затронут тех людей, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.
Закон вступает в силу сегодня.