https://ria.ru/20210604/putin-1735587365.html

Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 04.06.2021

Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:03

2021-06-04T12:03

2021-06-04T13:41

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций.Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет.Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям:Устанавливать причастность будет суд.Нововведения не распространяются на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Ограничения не затронут тех людей, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.Закон вступает в силу сегодня.

https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html

россия

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россия, владимир путин, политика