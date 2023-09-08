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На выборах главы Псковской области проголосовали семь процентов избирателей

На выборах главы Псковской области проголосовали семь процентов избирателей - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах главы Псковской области проголосовали семь процентов избирателей

Свои голоса на выборах губернатора Псковской области к 15.00 (совпадает с мск) отдали 6,99% избирателей, или 31 664 человека, сообщает областная избирательная... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:58

2023-09-08T15:58

2023-09-08T15:58

политика

псковская область

михаил ведерников

игорь романов

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Свои голоса на выборах губернатора Псковской области к 15.00 (совпадает с мск) отдали 6,99% избирателей, или 31 664 человека, сообщает областная избирательная комиссия. "Явка по выборам губернатора Псковской области на 15.00 8 сентября составила составила 6,99%, проголосовало 31 664 избирателей", - говорится в сообщении. Возможностью проголосовать дистанционно в первый день трехдневного голосования воспользовались 59% от общего числа зарегистрированных пользователей. Всего же на участие в дистанционном электронном голосовании подали заявления более 52 тысяч человек. В Псковской области в 8 утра открылись 596 избирательных участков. Трехдневное голосование стартовало 8 сентября и продлится до 10 сентября. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года, составила 509 048 человек. В течение трех дней жителям Псковской области предстоит выбрать губернатора и депутатов в органы местного самоуправления. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата - действующий глава Михаил Ведерников ("Единая Россия"), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов (Партия роста).

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, псковская область, михаил ведерников, игорь романов, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023