https://ria.ru/20230908/vybory-1894960605.html

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 08.09.2023

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал в пятницу на одном из избирательных участков в Геническе – временном административном центре... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:20

2023-09-08T13:20

2023-09-08T13:20

херсонская область

владимир сальдо

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554058_0:0:3432:1932_1920x0_80_0_0_6c00949be87a3b882e545b67f39c8d5f.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал в пятницу на одном из избирательных участков в Геническе – временном административном центре Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. "Тот, кто не успел еще прийти на избирательные участки, тот кто запланировал это на завтра или послезавтра, всех приглашаю, давайте вместе примем решение, каким будет наш местный совет – Херсонская областная дума - и советы муниципальных образований. Приходите на участки, здесь все хорошо и спокойно", - сказал Сальдо, проголосовав. Избирком Херсонской области зарегистрировал 189 кандидатов от четырех партий, которые претендуют на 36 мандатов депутатов областной думы. По итогам жеребьевки в избирательном бюллетене партии разместились в следующем порядке: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023