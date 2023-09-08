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В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
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01:06 08.09.2023 (обновлено: 09:20 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894869310.html
В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки
В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2023
В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки
Избирательные участки в пятницу утром открылись на выборах главы Приморского края, голосование пройдет в течение трех дней. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:06
2023-09-08T09:20
россия
приморский край
политика
олег кожемяко
андрей тарасенко
андрей ищенко
единая россия
коммунисты россии
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки в пятницу утром открылись на выборах главы Приморского края, голосование пройдет в течение трех дней. Участки в Приморье открылись в 8.00 местного времени (1.00 мск) пятницы. Избиратели могут проголосовать за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона, кандидата от "Единой России" Олега Кожемяко, выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" или Инну Кошелеву от ЛДПР. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней. Кроме выборов главы региона в Приморье состоятся выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
https://ria.ru/20230908/vybory-1894865787.html
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Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей
Одними из первых на выборах губернаторов голосуют действующие главы Магаданской области, Приморья, Якутии - Сергей Носов, Олег Кожемяко и Айсен Николаев (все трое - на видео), а также губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов.
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россия, приморский край, политика, олег кожемяко, андрей тарасенко, андрей ищенко, единая россия, коммунисты россии, справедливая россия
Россия, Приморский край, Политика, Олег Кожемяко, Андрей Тарасенко, Андрей Ищенко, Единая Россия, Коммунисты России, Справедливая Россия
В Приморском крае на выборах губернатора открылись избирательные участки

На выборах главы Приморского края в пятницу открылись избирательные участки

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Избирательные участки в пятницу утром открылись на выборах главы Приморского края, голосование пройдет в течение трех дней.
Участки в Приморье открылись в 8.00 местного времени (1.00 мск) пятницы. Избиратели могут проголосовать за одного из пяти кандидатов в губернаторы: действующего главу региона, кандидата от "Единой России" Олега Кожемяко, выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" или Инну Кошелеву от ЛДПР. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Магаданской области начались выборы губернатора
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Кроме выборов главы региона в Приморье состоятся выборы депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, а также дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения.
По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей.
Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
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РоссияПриморский крайПолитикаОлег КожемякоАндрей ТарасенкоАндрей ИщенкоЕдиная РоссияКоммунисты РоссииСправедливая Россия
 
 
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