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В Магаданской области начались выборы губернатора

В Магаданской области начались выборы губернатора - РИА Новости, 08.09.2023

В Магаданской области начались выборы губернатора

Все избирательные участки Магаданской области открылись в пятницу для проведения трехдневного голосования на выборах губернатора. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T00:04

2023-09-08T00:04

2023-09-08T09:20

магаданская область

сергей носов

единая россия

магаданская областная дума

лдпр

политика

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МАГАДАН, 8 сен - РИА Новости. Все избирательные участки Магаданской области открылись в пятницу для проведения трехдневного голосования на выборах губернатора. На должность губернатора Магаданской области баллотируются четыре кандидата. Это действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "Начали работу все избирательные участки региона, всего их восемьдесят пять. На каждом участке работают наблюдатели, в том числе, общественные. Количество избирателей в регионе немного превышает 98 тысяч человек. Досрочно проголосовали около двух тысяч человек. Это жители труднодоступных поселков, работники золотодобывающих предприятий, маяков, метеостанций, оленеводы. Закроются избирательные участки в 20.00 (12.00 МСК) в воскресенье", - рассказал РИА Новости председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков. Он добавил, что в этом году все избирательные участки региона обеспечены камерами наблюдения. "Впервые сто процентов участков у нас обеспечены камерами. Правительство выделило деньги на их приобретение. На крупных участках будет вестись видеотрансляция. И можно посмотреть на служебном портале, что где происходит. Доступ получают кандидаты, доступ получают партии, выдвинувшие кандидатов, естественно, Общественная палата. Доступ будет в центре общественного наблюдения, где любой человек сможет посмотреть то, что там происходит. И имеются камеры, которые будут работать без видеотрансляции. И писать на память свою", - добавил Жуков.

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Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей Одними из первых на выборах губернаторов голосуют действующие главы Магаданской области, Приморья, Якутии - Сергей Носов, Олег Кожемяко и Айсен Николаев (все трое - на видео), а также губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов. 2023-09-08T00:04 true PT1M01S

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магаданская область, сергей носов, единая россия, магаданская областная дума, лдпр, политика