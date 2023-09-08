https://ria.ru/20230908/ukraina-1895075993.html

Путин заявил, что храмы на Украине только разрушают

Путин заявил, что храмы на Украине только разрушают - РИА Новости, 08.09.2023

Путин заявил, что храмы на Украине только разрушают

Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с храмами в Киеве, заявил, что на Украине все только разрушают. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:34

2023-09-08T18:34

2023-09-08T18:50

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киев

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации с храмами в Киеве, заявил, что на Украине все только разрушают.Во время посещения Путиным Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов) рассказал президенту о Благовещенском соборе, при строительстве которого в качестве мерной единицы была взята длина золотого пояса Спасителя, определившего размеры Великой Печерской церкви в Киеве."Здесь связь с Киевом. Как там Матерь Божья повелела построить храм, сказала: "20 поясков в ширину, 30 в длину, 50 в высоту". Поясок был 1,2 метра. И этот храм построен - 24 метра в ширину, 36 в длину и 60 в высоту. То есть связь с Киевом. Совершенно другая архитектура, но это золотое сечение мы положили в основе этого храма", - сказал митрополит."Там все разрушают только", - прокомментировал Путин ситуацию с храмами в Киеве.

https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html

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Кирилл Волков

украина, киев, россия, владимир путин, общество, нижегородская область