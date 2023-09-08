https://ria.ru/20230908/ukraina-1894896622.html

Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ

Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг игнорированием вопроса депутата Европарламента де-факто подтвердил, что Украина во время военного конфликта потеряла полмиллиона... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:37

2023-09-08T09:37

2023-09-08T10:13

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг игнорированием вопроса депутата Европарламента де-факто подтвердил, что Украина во время военного конфликта потеряла полмиллиона военнослужащих, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."На заседании Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине, который, собственного говоря, НАТО и развязала. И при этом он сказал, что никто не обещал, что будет легко и просто, что россияне грамотно выстроили свою оборону. Это хладнокровие говорит о том, что как будто бы кто-то очищает территорию Украины от ее населения для чего-то или для кого-то - подождем, посмотрим", - сказал Гагин.Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли, обращаясь к Столтенбергу, заявила, что считает неправдой слова генсека НАТО о том, что Украина постепенно завоёвывает территории. По ее словам, погибли полмиллиона человек, а Украина во время мобилизации отправляла повестки даже людям с ограниченными возможностями.В ответ Столтенберг заявил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко", подчеркнув, что "с самого начала было понятно, что это будет кровавое и сложное контрнаступление".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.Российские власти неоднократно называли участие западных стран в конфликте на Украине циничным, а их принцип описывали как "воевать до последнего украинца".

https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html

https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894881830.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины, европарламент, нато