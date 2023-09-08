Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году
КНБ Казахстана: страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в КНР
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГосударственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС. Архивное фото
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на территории Китая, сообщил заместитель председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Руслан Сейсембаев.
"Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание планируем провести на территории Китая",- сообщил Сейсембаев, подводя итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Он добавил, что на заседании также были обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия.
Кроме того, зампред КНБ информировал, что для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования сети интернет в террористических и экстремистских целях.
В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.