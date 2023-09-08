Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году - РИА Новости, 08.09.2023
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году
Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:36
2023-09-08T12:36
китай
индия
казахстан
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457953_0:76:3138:1841_1920x0_80_0_0_ae6eb183c222e0addb6a17a68d8cc611.jpg
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на территории Китая, сообщил заместитель председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Руслан Сейсембаев. "Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание планируем провести на территории Китая",- сообщил Сейсембаев, подводя итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Он добавил, что на заседании также были обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Кроме того, зампред КНБ информировал, что для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования сети интернет в террористических и экстремистских целях. В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.
https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html
https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html
китай
индия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457953_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_644e2114d8bb4ed8a06d371272dd3a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, индия, казахстан, шос, в мире
Китай, Индия, Казахстан, ШОС, В мире
Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году

КНБ Казахстана: страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в КНР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГосударственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на территории Китая, сообщил заместитель председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Руслан Сейсембаев.
"Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание планируем провести на территории Китая",- сообщил Сейсембаев, подводя итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
МИД прокомментировал идею Минска организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС
Вчера, 09:43
Он добавил, что на заседании также были обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия.
Кроме того, зампред КНБ информировал, что для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования сети интернет в террористических и экстремистских целях.
В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.
Заседание Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в ШОС
5 сентября, 06:58
 
КитайИндияКазахстанШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала