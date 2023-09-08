https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html

Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году

Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году - РИА Новости, 08.09.2023

Страны ШОС проведут совместные антитеррористические учения в 2024 году

Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:36

2023-09-08T12:36

2023-09-08T12:36

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АСТАНА, 8 сен - РИА Новости. Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о поведении очередных антитеррористических учений на территории Китая, сообщил заместитель председателя Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Руслан Сейсембаев. "Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории КНР. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии. Очередное заседание планируем провести на территории Китая",- сообщил Сейсембаев, подводя итоги 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Он добавил, что на заседании также были обсуждены вопросы сотрудничества по пресечению и выявлению каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Кроме того, зампред КНБ информировал, что для усиления практического сотрудничества на территории Индии запланирован практический семинар и антитеррористическое учение по пресечению использования сети интернет в террористических и экстремистских целях. В Астане состоялось юбилейное 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). Участие в нем приняли делегации компетентных органов Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. В качестве наблюдателей приглашены представители Белоруссии и Монголии.

https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html

https://ria.ru/20230905/shos-1894216246.html

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китай, индия, казахстан, шос, в мире