https://ria.ru/20230908/sfera-1895104828.html

Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере

Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере - РИА Новости, 08.09.2023

Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере

Новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности России, он впечатляет, заявил президент Владимир... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T21:18

2023-09-08T21:18

2023-09-08T22:27

россия

космос - риа наука

саров

владимир путин

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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САРОВ (Нижегородская область). 8 сен - РИА Новости. Новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности России, он впечатляет, заявил президент Владимир Путин."Я понимаю, насколько это важно и для экономики, и для народного хозяйства, и для повышения обороноспособности страны, с некоторыми достижениями в этой сфере я знаком. И желаю дальнейших успехов", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.Президент подчеркнул, что новый проект по физике высоких плотностей энергии впечатляет, "это просто какая-то фантастика".Об этом проекте главе государства рассказал начальник научно-исследовательского отдела Института лазерно-физических исследований (ИЛФИ) РФЯЦ-ВНИИЭФ Борис Зималин."Сейчас в нашем ядерном центре ведутся работы по проекту, который позволит вывести Россию на лидирующие позиции в области физики высоких плотностей энергии и лазерного термоядерного синтеза. Это, по сути, позволит нам составить нам реальную конкуренцию Западу", - подчеркнул Зималин."В прошлом году мы успешно выполнили первый этап создания многоканальной лазерной установки с мегаджоульным уровнем энергии. И уже в настоящее время совместно учеными Российской академии наук на этой установке начаты исследования по изучению поведения вещества в экстремальных состояниях, генерации сильных ударных волн, быстрых электронов, а также жесткого рентгеновского излучения", - добавил он.По его словам, установка очень востребована и уже по сути стала центром коллективного пользования, современным научным полигоном для воспитания молодого поколения ученых, отметил Зималин."ЦАРЬ-ЛАЗЕР"В саровском ядерном центре создается самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, необходимая для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях.В импульсных системах инерциального термоядерного синтеза сверхмощные лазеры или пучки высокоэнергетических частиц (ионов, электронов) кратковременно нагревают и сжимают небольшие мишени, содержащие изотопы водорода дейтерий и тритий. При достижении определенных параметров температуры и плотности начинаются реакции термоядерного синтеза. Этот вид синтеза называется инерциальным, потому что возникающая плазма удерживается от быстрого разлета собственными силами инерции, благодаря чему успевают пройти реакции слияния.Саровская установка УФЛ-2М, часто образно именуемая "царь-лазером", важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе с точки зрения изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Вместе с тем, как следует из открытых источников информации, УФЛ-2М незаменима для моделирования и проектирования новых видов российского ядерного оружия.Такие установки строят все ведущие ядерные державы - после запрещения испытаний ядерного оружия на них исследуют процессы, идущие в момент взрыва, рассказывал заместитель директора по лазерным системам ВНИИЭФ академик Сергей Гаранин еще в начале 2000-х годов журналу "Наука и жизнь".Для исследования на суперкомпьютерах того, что происходит при взрывах термоядерных зарядов, нужны данные о состоянии вещества при сверхвысоких температурах и давлениях, характерных для условий взрыва. Такие сведения можно получить как раз с помощью лазерного обжатия мишеней с исследуемым веществом. Поскольку подобные лазерные комплексы могут создать у себя очень немногие страны, они могут считаться одним из показателей технологического развития государства. Как сообщалось ранее, всего установка УФЛ-2М будет иметь 192 лазерных канала, то есть сможет создавать 192 лазерных луча, что необходимо для равномерного облучения мишени со всех сторон.Саровская установка для лазерного синтеза станет рекордсменом среди введенных и планируемых к строительству лазерных систем. Сообщалось, что к термоядерной мишени будет подводиться импульсной энергии в полтора раза больше, чем на американской лазерной установке NIF, используемой в программе по поддержанию боеготовности американских ядерных арсеналов.РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.

https://ria.ru/20230908/materiya-1895111985.html

https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html

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россия, космос - риа наука, саров, владимир путин, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"