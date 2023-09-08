https://ria.ru/20230908/pushilin-1894936585.html

Пушилин проголосовал на выборах в Народный совет ДНР

Пушилин проголосовал на выборах в Народный совет ДНР - РИА Новости, 08.09.2023

Пушилин проголосовал на выборах в Народный совет ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин в день выборов депутатов в Народный совет республики проголосовал на одном из избирательных участков. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:11

2023-09-08T12:11

2023-09-08T12:20

донецкая народная республика

донбасс

донецк

денис пушилин

единая россия

справедливая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в день выборов депутатов в Народный совет республики проголосовал на одном из избирательных участков. "День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам... Проголосовал на одном из избирательных участков, и вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать – обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор", - написал Пушилин в своем телеграм-канале, опубликовав видео с избирательного участка, где он проголосовал. В ДНР будут избраны 90 депутатов Народного совета республики, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября.

https://ria.ru/20230908/voskresenskiy-1894917415.html

донецкая народная республика

донбасс

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, донбасс, донецк, денис пушилин, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023