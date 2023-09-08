https://ria.ru/20230908/priamure-1894984282.html

Явка на выборах главы Приамурья превысила девять процентов

Явка на выборах главы Приамурья превысила девять процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах главы Приамурья превысила девять процентов

Явка на выборах губернатора Амурской области в первый из трех дней голосования составила 9,77%, сообщил Амуризбирком. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

2023-09-08T14:04

единый день голосования в россии — 2023

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Амурской области в первый из трех дней голосования составила 9,77%, сообщил Амуризбирком. "Амурская область голосует: по данным на 15:00 бюллетени заполнили 57 911 избирателей. Явка составила 9,77%", - говорится в сообщении. На пост главы региона претендуют: Роман Санжаревский от партии "Новые люди", действующий губернатор Василий Орлов от "Единой России", Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Сергей Рафальский от "Коммунистов России", Борис Белобородов от КПРФ. В единый день голосования в Приамурье также будут выбирать главу города Свободный и депутатов городских, районных и сельских советов в ряде муниципалитетов. По данным на 1 июля, в Амурской области зарегистрировано 592 857 избирателей. В первый день голосования участки, украшенные флагами и шарами, открылись торжественно, звучал гимн России. Самые активные избиратели - пенсионеры. В одной из УИК Тамбовского округа свой выбор сделала 90-летняя жительница. В Завитинском округе на участок пришла самая известная пара - Виктор и Аза Грикурко. Обоим за 80 лет, они отличники знака ГТО, театралы и танцоры, всегда голосуют в числе первых. На одном из участков Константиновского района самых ранних избирателей встречали хлебом-солью. А в УИК Михайловского района избиратели угощали комиссию горячим обедом. Цветы и сладости в честь начала выборов несут практически на каждый участок. На однодневных выборах губернатора Амурской области в 2018 году итоговая явка составила 31,25%. В этом году избиратели голосуют три дня.

амурская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, амурская область, василий орлов (губернатор)