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Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике

Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике - РИА Новости, 08.09.2023

Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель кабинета министров республики Сергей Козлов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проголосовали на РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:57

2023-09-08T12:57

2023-09-08T13:51

единый день голосования в россии — 2023

денис мирошниченко

донецкая народная республика

леонид пасечник

луганская народная республика

политика

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель кабинета министров республики Сергей Козлов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проголосовали на выборах, передает корреспондент РИА Новости. "Я считаю, что это очень важное для всех мероприятие, сегодня мы голосуем, мы делаем свой выбор в пользу будущего, я уверен, что это очень важно. Каждый должен выразить свое отношение, выбрать своих кандидатов в депутаты, определить свое будущее… Еще раз всех поздравляем с первым днем непосредственно прямого голосования. И то, что мы приехали сюда все вместе, говорит о том, что мы вместе, мы одна команда",- сказал Пасечник. Премьер республики подчеркнул, что впервые в ЛНР голосуют в составе России. "Впервые в составе Российской Федерации наш регион выбирает свое будущее, каждый пришел на избирательный участок и для себя определил достойных", - отметил Козлов. Председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко указал на значимость выборов для жителей ЛНР. "Первое ощущение – ты сегодня решаешь судьбу республики на ближайшие годы, как она будет развиваться", - сказал Мирошниченко после голосования. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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единый день голосования в россии — 2023, денис мирошниченко, донецкая народная республика, леонид пасечник, луганская народная республика, политика