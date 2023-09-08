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Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике - РИА Новости, 08.09.2023
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12:57 08.09.2023 (обновлено: 13:51 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/pasechnik-1894954221.html
Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике
Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике - РИА Новости, 08.09.2023
Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель кабинета министров республики Сергей Козлов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проголосовали на РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:57
2023-09-08T13:51
единый день голосования в россии — 2023
денис мирошниченко
донецкая народная республика
леонид пасечник
луганская народная республика
политика
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель кабинета министров республики Сергей Козлов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проголосовали на выборах, передает корреспондент РИА Новости. "Я считаю, что это очень важное для всех мероприятие, сегодня мы голосуем, мы делаем свой выбор в пользу будущего, я уверен, что это очень важно. Каждый должен выразить свое отношение, выбрать своих кандидатов в депутаты, определить свое будущее… Еще раз всех поздравляем с первым днем непосредственно прямого голосования. И то, что мы приехали сюда все вместе, говорит о том, что мы вместе, мы одна команда",- сказал Пасечник. Премьер республики подчеркнул, что впервые в ЛНР голосуют в составе России. "Впервые в составе Российской Федерации наш регион выбирает свое будущее, каждый пришел на избирательный участок и для себя определил достойных", - отметил Козлов. Председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко указал на значимость выборов для жителей ЛНР. "Первое ощущение – ты сегодня решаешь судьбу республики на ближайшие годы, как она будет развиваться", - сказал Мирошниченко после голосования. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
донецкая народная республика
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единый день голосования в россии — 2023, денис мирошниченко, донецкая народная республика, леонид пасечник, луганская народная республика, политика
Единый день голосования в России — 2023, Денис Мирошниченко, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Политика
Врио главы ЛНР проголосовал на выборах в республике

Врио главы ЛНР Пасечник проголосовал на выборах в республике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время голосования на выборах в парламент и органы самоуправления в Луганске
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время голосования на выборах в парламент и органы самоуправления в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время голосования на выборах в парламент и органы самоуправления в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель кабинета министров республики Сергей Козлов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко проголосовали на выборах, передает корреспондент РИА Новости.
"Я считаю, что это очень важное для всех мероприятие, сегодня мы голосуем, мы делаем свой выбор в пользу будущего, я уверен, что это очень важно. Каждый должен выразить свое отношение, выбрать своих кандидатов в депутаты, определить свое будущее… Еще раз всех поздравляем с первым днем непосредственно прямого голосования. И то, что мы приехали сюда все вместе, говорит о том, что мы вместе, мы одна команда",- сказал Пасечник.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Премьер республики подчеркнул, что впервые в ЛНР голосуют в составе России. "Впервые в составе Российской Федерации наш регион выбирает свое будущее, каждый пришел на избирательный участок и для себя определил достойных", - отметил Козлов.
Председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко указал на значимость выборов для жителей ЛНР. "Первое ощущение – ты сегодня решаешь судьбу республики на ближайшие годы, как она будет развиваться", - сказал Мирошниченко после голосования.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Денис МирошниченкоДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаПолитика
 
 
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