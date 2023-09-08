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На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей

На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей

Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 15.00 (7.00 мск) местного времени в пятницу составила 9,1%, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:18

2023-09-08T08:18

2023-09-08T09:17

магаданская область

единый день голосования в россии — 2023

сергей носов

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МАГАДАН, 8 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 15.00 (7.00 мск) местного времени в пятницу составила 9,1%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области баллотируются четыре кандидата. Это действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "По состоянию на 15.00 проголосовал 8791 избиратель. Это 9,1% избирателей. Выборы в этом году трехдневные, люди идут на участки активно, мы ожидаем также, что много голосующих будет в выходные", - говорится в сообщении. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня. Итоги выборов подведут после 20.00 (12.00 мск) местного времени в воскресенье, 10 сентября.

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей Одними из первых на выборах губернаторов голосуют действующие главы Магаданской области, Приморья, Якутии - Сергей Носов, Олег Кожемяко и Айсен Николаев (все трое - на видео), а также губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов. 2023-09-08T08:18 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область, единый день голосования в россии — 2023, сергей носов