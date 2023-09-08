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На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2023
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08:18 08.09.2023 (обновлено: 09:17 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/magadan-1894888216.html
На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей
На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей
Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 15.00 (7.00 мск) местного времени в пятницу составила 9,1%, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:18
2023-09-08T09:17
магаданская область
единый день голосования в россии — 2023
сергей носов
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МАГАДАН, 8 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 15.00 (7.00 мск) местного времени в пятницу составила 9,1%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области баллотируются четыре кандидата. Это действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "По состоянию на 15.00 проголосовал 8791 избиратель. Это 9,1% избирателей. Выборы в этом году трехдневные, люди идут на участки активно, мы ожидаем также, что много голосующих будет в выходные", - говорится в сообщении. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня. Итоги выборов подведут после 20.00 (12.00 мск) местного времени в воскресенье, 10 сентября.
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Голосование действующих глав Магаданской области, Приморья, Якутии и других областей
Одними из первых на выборах губернаторов голосуют действующие главы Магаданской области, Приморья, Якутии - Сергей Носов, Олег Кожемяко и Айсен Николаев (все трое - на видео), а также губернатор Забайкальского края Александр Осипов и действующий глава Приамурья Василий Орлов.
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магаданская область, единый день голосования в россии — 2023, сергей носов
Магаданская область, Единый день голосования в России — 2023, Сергей Носов
На выборах магаданского губернатора проголосовали 9,1 процента избирателей

Явка на выборах магаданского губернатора составила 9,1 процента на 15:00

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МАГАДАН, 8 сен - РИА Новости. Явка на трехдневных выборах губернатора Магаданской области на 15.00 (7.00 мск) местного времени в пятницу составила 9,1%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
На должность губернатора Магаданской области баллотируются четыре кандидата. Это действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в Магаданской областной Думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко.
"По состоянию на 15.00 проголосовал 8791 избиратель. Это 9,1% избирателей. Выборы в этом году трехдневные, люди идут на участки активно, мы ожидаем также, что много голосующих будет в выходные", - говорится в сообщении.
На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня. Итоги выборов подведут после 20.00 (12.00 мск) местного времени в воскресенье, 10 сентября.
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Магаданская областьЕдиный день голосования в России — 2023Сергей Носов
 
 
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