https://ria.ru/20230908/kolumbiets-1895083815.html

Колумбиец рассказал, почему воюет за ВСУ

Колумбиец рассказал, почему воюет за ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

Колумбиец рассказал, почему воюет за ВСУ

Воюющий на стороне Киева колумбийский наемник Орландо рассказал, что из Колумбии едут на Украину, потому что у него на родине не ценят военных, выплачивают им... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:01

2023-09-08T19:01

2023-09-08T19:01

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Воюющий на стороне Киева колумбийский наемник Орландо рассказал, что из Колумбии едут на Украину, потому что у него на родине не ценят военных, выплачивают им маленькую пенсию. "К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц. На это в Колумбии не проживешь", - сказал колумбийский наемник испанской газете Mundo. Как отмечает издание, Орландо - ветеран с почти двадцатилетним стажем в одном из элитных подразделений Колумбии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887651664.html

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html

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в мире, россия, владимир путин, колумбия, здоровье - общество, украина