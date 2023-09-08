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Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента - РИА Новости, 08.09.2023
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19:22 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/itogi-1895087953.html
Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента
Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента
Явка на выборах в Кузбассе по итогам первого дня голосования составила 46,71%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Кемеровской области. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:22
2023-09-08T19:22
политика
кемеровская область
сергей цивилев
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
лдпр
кпрф
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КЕМЕРОВО, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам первого дня голосования составила 46,71%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Кемеровской области. "По итогам первого дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 46,71%", - сообщил региональный избирком. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий.
https://ria.ru/20230908/lnr-1895046481.html
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политика, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, кпрф
Политика, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, КПРФ
Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента

Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня голосования составила 46,71%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Единый день голосования. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам первого дня голосования составила 46,71%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Кемеровской области.
«
"По итогам первого дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 46,71%", - сообщил региональный избирком.
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Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления.
На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.
В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий.
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ПолитикаКемеровская областьСергей ЦивилевЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПРКПРФ
 
 
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