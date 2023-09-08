https://ria.ru/20230908/itogi-1895087953.html

Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента

Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах в Кузбасе по итогам первого дня составила 46,71 процента

Явка на выборах в Кузбассе по итогам первого дня голосования составила 46,71%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Кемеровской области. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:22

2023-09-08T19:22

2023-09-08T19:22

политика

кемеровская область

сергей цивилев

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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КЕМЕРОВО, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам первого дня голосования составила 46,71%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Кемеровской области. "По итогам первого дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 46,71%", - сообщил региональный избирком. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий.

https://ria.ru/20230908/lnr-1895046481.html

https://ria.ru/20230908/devushka-1895074863.html

кемеровская область

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политика, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, кпрф