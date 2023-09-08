https://ria.ru/20230908/inturist-1894954369.html

В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов

В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов - РИА Новости, 08.09.2023

В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов

В Шарм-эш-Шейхе остается 180 туристов, которые должны были прилететь в Москву 8 сентября, но не смогли это сделать из-за отмены полетной программы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:58

2023-09-08T12:58

2023-09-08T12:58

туризм

новости - туризм

египет

шарм-эш-шейх

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интурист

отдых на море

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Шарм-эш-Шейхе остается 180 туристов, которые должны были прилететь в Москву 8 сентября, но не смогли это сделать из-за отмены полетной программы авиаперевозчика Red Sea Airlines, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".Еще 180 путешественников не смогут в этот день вылететь на египетский курорт, они должны были отправиться на Красное море на не прилетевшем самолете."В данный момент на отдыхе в Египте находится более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea", – рассказали в "Интуристе". Также туроператор сообщил, что ведет работу согласованию плановых вылетов для этих путешественников другими авиакомпаниями.Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября.Туроператор предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

египет

шарм-эш-шейх

москва

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, интурист, отдых на море