https://ria.ru/20230908/inturist-1894954369.html
В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов
В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов - РИА Новости, 08.09.2023
В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов
В Шарм-эш-Шейхе остается 180 туристов, которые должны были прилететь в Москву 8 сентября, но не смогли это сделать из-за отмены полетной программы... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:58
2023-09-08T12:58
2023-09-08T12:58
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шарм-эш-шейх
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интурист
отдых на море
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В Шарм-эш-Шейхе остается 180 туристов, которые должны были прилететь в Москву 8 сентября, но не смогли это сделать из-за отмены полетной программы авиаперевозчика Red Sea Airlines, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".Еще 180 путешественников не смогут в этот день вылететь на египетский курорт, они должны были отправиться на Красное море на не прилетевшем самолете."В данный момент на отдыхе в Египте находится более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea", – рассказали в "Интуристе". Также туроператор сообщил, что ведет работу согласованию плановых вылетов для этих путешественников другими авиакомпаниями.Red Sea Airlines объявила о приостановке полетов на срок до 17 сентября.Туроператор предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, москва, интурист, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, Москва, Интурист, Отдых на море
В "Интуристе" назвали число россиян, застрявших в Египте из-за отмен рейсов
"Интурист": более 480 россиян не могут вылететь из Египта из-за Red Sea Airlines