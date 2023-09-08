В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea
АТОР: пассажирам отмененного из Египта рейса Red Sea продлили проживание в отеле
© Фото : компания "Интурист"Первый чартерный рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом
© Фото : компания "Интурист"
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР.
Компания "Интурист" 8 сентября получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва – Шарм-эш-Шейх по техническим причинам, рассказали в компании. "Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву. Об этом будет объявлено индивидуально через отельных гидов", – отметили в пресс-службе туроператора.
Со ссылкой на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" в ассоциации сообщили об отмене рейса 4S 3111, который должен был прибыть в столицу 8:25, а также 4S 3112 с отправлением в Египет в 9:20.
Пассажирам, которые ожидают вылета в аэропорту Шереметьево, необходимо обратиться на стойку информации компании "Дельта Сервис" или поддерживать связь со своим турагентом для получения оперативных данных о вылете или отмене тура, сказали в АТОР. Также можно звонить по телефону "горячей линии" "Интуриста", который указан на сайте туроператора.
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"Отметим, что по законодательству, альтернативный вылет пассажиров на отдых и обратно должна предоставить авиакомпания, информация от которой ожидается", – указали в ассоциации.
"Интурист" предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.
В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. В АТОР уточняют, что у авиакомпании всего два воздушных судна. Однако вчера рейсы были отправлены из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно. Вчера Росавиация сообщала, что вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль.