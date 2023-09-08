https://ria.ru/20230908/egipet-1894930959.html

В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea

В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea - РИА Новости, 08.09.2023

В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea

АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:09

2023-09-08T12:09

2023-09-08T12:09

туризм

новости - туризм

москва

шарм-эш-шейх

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР. Компания "Интурист" 8 сентября получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва – Шарм-эш-Шейх по техническим причинам, рассказали в компании. "Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву. Об этом будет объявлено индивидуально через отельных гидов", – отметили в пресс-службе туроператора.Со ссылкой на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" в ассоциации сообщили об отмене рейса 4S 3111, который должен был прибыть в столицу 8:25, а также 4S 3112 с отправлением в Египет в 9:20.Пассажирам, которые ожидают вылета в аэропорту Шереметьево, необходимо обратиться на стойку информации компании "Дельта Сервис" или поддерживать связь со своим турагентом для получения оперативных данных о вылете или отмене тура, сказали в АТОР. Также можно звонить по телефону "горячей линии" "Интуриста", который указан на сайте туроператора."Отметим, что по законодательству, альтернативный вылет пассажиров на отдых и обратно должна предоставить авиакомпания, информация от которой ожидается", – указали в ассоциации."Интурист" предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. В АТОР уточняют, что у авиакомпании всего два воздушных судна. Однако вчера рейсы были отправлены из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно. Вчера Росавиация сообщала, что вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль.

https://ria.ru/20230908/polety-1894919333.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, шарм-эш-шейх, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, шереметьево (аэропорт), туризм