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В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
12:09 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/egipet-1894930959.html
В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea
В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea - РИА Новости, 08.09.2023
В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea
АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:09
2023-09-08T12:09
туризм
новости - туризм
москва
шарм-эш-шейх
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР. Компания "Интурист" 8 сентября получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва – Шарм-эш-Шейх по техническим причинам, рассказали в компании. "Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву. Об этом будет объявлено индивидуально через отельных гидов", – отметили в пресс-службе туроператора.Со ссылкой на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" в ассоциации сообщили об отмене рейса 4S 3111, который должен был прибыть в столицу 8:25, а также 4S 3112 с отправлением в Египет в 9:20.Пассажирам, которые ожидают вылета в аэропорту Шереметьево, необходимо обратиться на стойку информации компании "Дельта Сервис" или поддерживать связь со своим турагентом для получения оперативных данных о вылете или отмене тура, сказали в АТОР. Также можно звонить по телефону "горячей линии" "Интуриста", который указан на сайте туроператора."Отметим, что по законодательству, альтернативный вылет пассажиров на отдых и обратно должна предоставить авиакомпания, информация от которой ожидается", – указали в ассоциации."Интурист" предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. В АТОР уточняют, что у авиакомпании всего два воздушных судна. Однако вчера рейсы были отправлены из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно. Вчера Росавиация сообщала, что вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль.
https://ria.ru/20230908/polety-1894919333.html
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шарм-эш-шейх
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новости - туризм, москва, шарм-эш-шейх, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, шереметьево (аэропорт), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Шарм-эш-Шейх, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Шереметьево (аэропорт), Туризм
В АТОР рассказали, как решают проблему с отмененными авиарейсами Red Sea

АТОР: пассажирам отмененного из Египта рейса Red Sea продлили проживание в отеле

© Фото : компания "Интурист"Первый чартерный рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом
Первый чартерный рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : компания "Интурист"
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МОСКВА, 8 сен РИА Новости. АТОР и туроператор "Интурист" рассказали, что делать путешественникам отмененного из Египта рейса, сообщает АТОР.
Компания "Интурист" 8 сентября получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту МоскваШарм-эш-Шейх по техническим причинам, рассказали в компании. "Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву. Об этом будет объявлено индивидуально через отельных гидов", – отметили в пресс-службе туроператора.
Со ссылкой на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" в ассоциации сообщили об отмене рейса 4S 3111, который должен был прибыть в столицу 8:25, а также 4S 3112 с отправлением в Египет в 9:20.
Пассажирам, которые ожидают вылета в аэропорту Шереметьево, необходимо обратиться на стойку информации компании "Дельта Сервис" или поддерживать связь со своим турагентом для получения оперативных данных о вылете или отмене тура, сказали в АТОР. Также можно звонить по телефону "горячей линии" "Интуриста", который указан на сайте туроператора.
«
"Отметим, что по законодательству, альтернативный вылет пассажиров на отдых и обратно должна предоставить авиакомпания, информация от которой ожидается", – указали в ассоциации.
"Интурист" предлагает пострадавшим клиентам следующие варианты выхода из ситуации: полный возврат денежных средств, перенос сумм на путевки на другие направления или перелет другими авиаперевозчиками. О решении нужно сообщить своему турагенту или туроператору по телефону, указанному на сайте.
В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. В АТОР уточняют, что у авиакомпании всего два воздушных судна. Однако вчера рейсы были отправлены из Шарм-эш-Шейха в Москву и обратно. Вчера Росавиация сообщала, что вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines по маршруту Шарм-эш-Шейх – Москва и обратно взят на особый контроль.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
11:22
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваШарм-эш-ШейхЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)ИнтуристШереметьево (аэропорт)Туризм
 
 
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