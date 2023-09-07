https://ria.ru/20230907/egipet-1894722173.html

Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines

Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines - РИА Новости, 07.09.2023

Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines

Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines, которая не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов по маршруту... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:52

2023-09-07T12:52

2023-09-07T12:52

туризм

туризм

новости - туризм

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

шарм-эш-шейх

египет

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines, которая не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно, взят на особый контроль Росавиации, сообщило ведомство. "Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета, и она приступила к полетам. Российские туристы в настоящее время вылетели из Шарм-эш-Шейха в столичный аэропорт "Шереметьево". Прибытие рейса ожидается в 12:48. Этим же воздушным судном будут доставлены отдыхающие на египетский курорт, время вылета — 13:40 при условии, что перевозчику не потребуется дополнительного времени на подготовку данного полета", — рассказали в ведомстве. В Росавиации подчеркнули, что рассмотрение претензионных обращений к иностранной компании о праве на компенсацию денежных средств и морального вреда, а также установление степени вины авиаперевозчика является исключительной компетенцией суда.В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. "Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда", — поясняет ведомство. Авиакомпании были даны указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. По данным Red Sea Airlines, туристы в Шарм-эш-Шейхе, ожидавшие свой рейс, были размещены в гостинице за счет компании. Также пассажирам, планирующим вылет из Москвы, было предложено размещение в гостинице.

https://ria.ru/20230907/aviakompanii-1894703268.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), шарм-эш-шейх, египет