https://ria.ru/20230907/egipet-1894722173.html
Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines
Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines - РИА Новости, 07.09.2023
Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines
Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines, которая не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов по маршруту... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:52
2023-09-07T12:52
2023-09-07T12:52
туризм
туризм
новости - туризм
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
шарм-эш-шейх
египет
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines, которая не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно, взят на особый контроль Росавиации, сообщило ведомство. "Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета, и она приступила к полетам. Российские туристы в настоящее время вылетели из Шарм-эш-Шейха в столичный аэропорт "Шереметьево". Прибытие рейса ожидается в 12:48. Этим же воздушным судном будут доставлены отдыхающие на египетский курорт, время вылета — 13:40 при условии, что перевозчику не потребуется дополнительного времени на подготовку данного полета", — рассказали в ведомстве. В Росавиации подчеркнули, что рассмотрение претензионных обращений к иностранной компании о праве на компенсацию денежных средств и морального вреда, а также установление степени вины авиаперевозчика является исключительной компетенцией суда.В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. "Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда", — поясняет ведомство. Авиакомпании были даны указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. По данным Red Sea Airlines, туристы в Шарм-эш-Шейхе, ожидавшие свой рейс, были размещены в гостинице за счет компании. Также пассажирам, планирующим вылет из Москвы, было предложено размещение в гостинице.
https://ria.ru/20230907/aviakompanii-1894703268.html
москва
шарм-эш-шейх
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), шарм-эш-шейх, египет
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Шарм-эш-Шейх, Египет
Росавиация проконтролирует рейсы египетской Red Sea Airlines
Росавиация проконтролирует задержанный рейс Red Sea Airlines из Египта в Москву
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вопрос выполнения полетов египетской Red Sea Airlines, которая не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно, взят на особый контроль Росавиации, сообщило ведомство.
"Авиакомпанией приняты меры по устранению неисправности самолета, и она приступила к полетам. Российские туристы в настоящее время вылетели из Шарм-эш-Шейха в столичный аэропорт "Шереметьево
". Прибытие рейса ожидается в 12:48. Этим же воздушным судном будут доставлены отдыхающие на египетский курорт, время вылета — 13:40 при условии, что перевозчику не потребуется дополнительного времени на подготовку данного полета", — рассказали в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что рассмотрение претензионных обращений к иностранной компании о праве на компенсацию денежных средств и морального вреда, а также установление степени вины авиаперевозчика является исключительной компетенцией суда.
В связи с неисправностью воздушного судна Red Sea Airlines не могла в течение почти двух суток обеспечить перевозку российских туристов. "Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда", — поясняет ведомство. Авиакомпании были даны указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы.
По данным Red Sea Airlines, туристы в Шарм-эш-Шейхе, ожидавшие свой рейс, были размещены в гостинице за счет компании. Также пассажирам, планирующим вылет из Москвы, было предложено размещение в гостинице.
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