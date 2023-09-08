https://ria.ru/20230908/gamzatov100-1894751300.html

"Хочу, чтобы меня читали". Вековой юбилей поэта Расула Гамзатова

"Хочу, чтобы меня читали". Вековой юбилей поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023

"Хочу, чтобы меня читали". Вековой юбилей поэта Расула Гамзатова

Знаменитый поэт, гостеприимный хозяин, любящий муж и отец, автор множества стихов, в том числе – знаменитых "Журавлей". Восьмого сентября 2023 года исполняется... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:00

2023-09-08T10:00

2023-09-08T10:00

расул гамзатов

республика дагестан

республика дагестан

интервью

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Знаменитый поэт, гостеприимный хозяин, любящий муж и отец, автор множества стихов, в том числе – знаменитых "Журавлей". Восьмого сентября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова, чьи произведения сегодня переведены более, чем на 80 языков. О новых переводах, о том, как отмечается этот юбилей, и о том, почему его стихи близки молодым в интервью РИА Новости рассказала дочь поэта Салихат Расуловна Гамзатова:– К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова запланировано множество событий, но какое бы вы выделили как центральное?– Конечно, мне очень приятно, что юбилей отца отмечается так широко, что столько мероприятий проводятся и проводились. Например, в апреле этого года в рамках проекта "Культура для школьников" прошла всероссийская акция "Расул Гамзатов глазами детей". Дети из разных регионов читали его стихи, было 40 лауреатов, и я в Москве вручала его книги с дарственной надписью тем из них, кто смог приехать в столицу.В своих воспоминаниях о папе я привожу один случай. Как-то раз накануне его юбилея о нем показывали фильм, и я заметила, что это не очень его волнует. А вот потом, когда пришли дети и читали его стихи, он был очень растроган. И я спросила: "Папа, почему ты так отреагировал?" Он сказал: "Я не хочу, чтобы меня показывали, я хочу, чтобы меня читали". Для поэта очень важно, чтобы его слова звучали, чтобы они доходили до сердец.Поскольку я – президент Фонда Расула Гамзатова, ко мне довольно часто обращаются и из российских регионов, и из-за рубежа. Однажды даже обратилась школа при посольстве России в ФРГ, и я посылала им приветствие. В разных уголках мира люди проводят его творческие вечера. Недавно такой вечер прошел в Турции, запланированы официальные празднования в Белоруссии, Азербайджане, Киргизии. В бывших республиках СССР его поэзия звучит в переводах. Старшему поколению его творчество знакомо, его помнят и любят, читают и переиздают.Очень важным событием будет юбилейный концерт в Кремле 28 сентября, к нему долго готовились. Потом тоже будут вечера, но в сокращенном формате, пройдут они в Санкт-Петербурге, Минске и Баку.Я также директор Дагестанского музея изобразительных искусств, и мы совместно с Музее современной истории России в Москве готовим большую выставку "Мой Дагестан. Наш Расул". Она будет открыта для всех желающих с 28 сентября до 23 ноября.Как куратор я постаралась рассказать не только его о биографии, но и о его творчестве, о людях, с которыми он общался. Там будут живописные, графические, скульптурные работы из собрания нашего музея, ведь к его образу обращались многие авторы. Кроме того, мы покажем много личных вещей и книг, которые ему дарили, ведь он был дружен с очень многими значительными писателями России и республик, входивших тогда в СССР. Будут представлены издания, например, с автографами Самуила Маршака и Константина Симонова.Для меня очень важно, что в разных регионах проходят школьные мероприятия, когда его творчество для себя открывают дети. Расул Гамзатов – значительный поэт, способный испытывать глубокие чувства. Человеку всегда интересен человек, и у папы есть такое шуточное стихотворение, посвященное маме.В журнале о тебе стихов не приняли опять:Сказал редактор, что народ не станет их читать.Но, между прочим, тех стихов не возвратили мне:Сказал редактор, что возьмет их почитать жене.Людям интересно читать о чувствах человека. Его стихи очень живые, дети видят в нем собеседника, которому есть, что им сказать, а и им есть, что послушать. Так что, я думаю, что юбилейные мероприятия позволят школьникам и молодым людям прикоснуться к творчеству отца и открыть его для себя как поэта.– Как вы лично будете отмечать этот день? Есть ли какие-то семейные традиции? Как сам Расул Гамзатович отмечал свой день рождения?– Обычно, если папа был в Махачкале, к нему приходило очень много гостей. По его инициативе в Дагестане был учрежден День белых журавлей. После его смерти было принято решение приурочить этот день к его дню рождения 8 сентября. И все эти годы к нам приезжали почетные гости, в том числе писатели из России и зарубежных стран. Они традиционно приходили к нам домой.Папа говорил: "Я построил дом, но домом его сделали люди, которые приходят в него". Тогда мне казалось, что это любезность, а сейчас я понимаю, что действительно дом живет, когда там гости.Теперь папы с нами нет в физическом смысле, но в этот день о нем вспоминают, приходят люди, сохраняется особая атмосфера. В этом году мы тоже ждем большую делегацию гостей из разных стран. Папа оказался таким поэтом, которого и на Востоке любят, и на Западе, его творчество близко и находит отклик.– Авторы воспоминаний о нем всегда отмечают его радушие, открытость. Что он был за человек, почему так притягивал к себе окружающих?– Если бы с ним начал общаться незнакомец, не знавший, что папа поэт, то сказал бы, что ему обязательно нужно заняться творчеством. Он был очень обаятельным, остроумно шутил, его суждения были очень меткими. Маршак написал: "Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет". Это высказывание очень применимо к папе. Он шуткой мог разрядить обстановку, настроить людей на добрый лад, и я позже уже прочитала воспоминания Сергея Михалкова, где он писал, что Расула Гамзатова любили за меткость суждений. В спорах он слушал, а потом одним словом мог повернуть ситуацию, поставить все с головы на ноги, и ситуация разрешалась, конфликт затихал.Он был доброжелательным и радушным. Когда папа был жив, и я была моложе, мне это казалось так естественно, но сейчас я понимаю, как это было важно. Ему сопутствовал успех, он был депутатом Верховного Совета СССР, потом членом Президиума, состоял во многих комиссиях, в том числе, в комиссии по помилованию. Сколько он людям делал хорошего! Но никогда это не афишировал, и я узнавала о многих его добрых поступках от других людей.– Его поэзию большинство людей читает в переводах с аварского – на русский и другие языки (более 80 языков). Как вы считаете, насколько существующие переводы на русский соответствуют оригиналу? Нужно ли делать новые переводы и, возможно, они делаются?– Я не сравнивала его уже переведенные стихи с оригиналами. Конечно, мастерство переводчика очень важно. Если вспоминать его главных переводчиков – Гребнева и Козловского – они и сами были очень хорошие поэты, и, я думаю, мало кто может ними сравниться.С проблемой переводов я столкнулась в этом году. После смерти мамы папа посвятил ей очень пронзительную поэму. При его жизни она не была переведена, это произошло только в этом году. Сделал это белорусский поэт и переводчик Юрий Аврутин.Переводчики стараются передать дух, эмоциональный настрой, немножко добавляют что-то свое, а что-то сокращают. В целом, конечно, это все соответствует оригиналу, но какие-то есть нюансы.– Одной из главных тем творчества Расула Гамзатова, насколько можно судить, была тема войны и шире – утраты. Это было связано и с историей его семьи и его личными потерями в жизни? Какие еще темы можно назвать для него значимыми?– Расул Гамзатов – разнообразный поэт, и тема войны очень важная, но не главная его тема. У него много философской лирики, замечательная любовная лирика, посвященная маме, стихи женщинам и о женщинах. У него есть и патриотические стихи. У него очень интересная поздняя поэзия. Сложно выделить тему, которой он бы не касался. Он был глубоко чувствующий человек, умел найти точные слова, был умным и добрым. Все эти качества редко совмещаются в одном человеке.Но, конечно, тема войны тоже очень для него важна, и это не случайно. Когда началась война, папа был совсем молодым. Два его брата ушли на фронт, и один пропал без вести, он погиб, защищая Севастополь. Другой брат погиб под Сталинградом. Папа написал об этом большую поэму, это драматическое произведение. Папа хотя и не воевал, но он пережил войну.У него было замечательное свойство – почувствовать боль каждого. Известна история создания его стихотворения "Журавли". Будучи в Японии, он узнал о девочке, болевшей лейкемией и делавшей журавликов в надежде выздороветь. А потом на дне поминовения жертв Хиросимы и Нагасаки ему сообщили о смерти матери. На обратном пути в самолете он думал о ней и о том потрясении, которое она пережила в войну – смерти сыновей. Так и родились эти стихи.– Какое общественное значение имело его творчество?– Общественное не бывает без личного. Папа говорил: "Не бывает дружбы народов без дружбы людей". И по тому, к скольким людям и сердцам он нашел дорогу, как его размышления и чувства оказались понятны – на основании этого и строится его общественное значение. Ведь его читали и любили в разных странах.У него целый цикл непальских поэм. В этом году и в посольстве Непала прошел вечер, посвященный Расулу Гамзатову, эти поэмы были переведены на непальский. То, как он увидел эту страну, с какой любовью он о ней написал – все это сделало его популярным и любимым поэтом в Непале. Ему даже там тоже установлен памятник. Он написал целый цикл стихов и отдельные стихотворения, посвященные странам и республикам Советского Союза, в которых он побывал.– Как его творчество повлияло на развитие литературы в Дагестане?– На этот вопрос, наверное, лучше ответят литературоведы. Но у папы есть такие строки: "Со стихов моих не снимут кальку, ведь тайна их останется меж строк". Каждый поэт важен тем, что он открывает что-то свое, и у него должен быть свой язык, образы. Конечно, когда ты любишь какого-то поэта, это оказывает на тебя влияние. Но мне кажется, всегда важна все-таки личность.

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https://ria.ru/20230904/prilozhenie-1894079992.html

https://ria.ru/20230907/prisvoenie-1894731740.html

https://ria.ru/20230607/kultura-1876810312.html

https://ria.ru/20230820/kontsert-1891163867.html

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расул гамзатов, республика дагестан, интервью