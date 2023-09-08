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Биография Расула Гамзатова

Биография Расула Гамзатова - РИА Новости, 08.09.2023

Биография Расула Гамзатова

Аварский поэт, народный поэт Дагестана Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР (сейчас... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:30

2023-09-08T02:30

2023-09-08T02:30

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Аварский поэт, народный поэт Дагестана Расул Гамзатович Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селе Цада Хунзахского района Дагестанской АССР (сейчас Республика Дагестан), в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР Гамзата Цадасы (1877-1951). В 1939 году окончил Буйнакское педагогическое училище (сейчас Республиканский педагогический колледж имени Расула Гамзатова).В 1950 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького.В 1939-1940 годах Расул Гамзатов работал учителем начальных классов в Аранинской средней школе (сейчас Аранинская средняя общеобразовательная школа имени Р.Г. Гамзатова). С 1940 году Гамзатов работал помощником режиссера Аварского государственного театра (сейчас Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы), заведующим отделом и собственным корреспондентом республиканской аварской газеты "Большевик гор". С 1942 года работал на радио, был редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета.С 1951 по 2003 год – председатель правления Союза писателей Дагестана. Гамзатов занимался общественной работой: помогал литераторам выпускать книги, наставлял молодых авторов, общался с издательствами и редакциями газет.Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было девять лет. В 1937 году начал печататься в газете "Большевик гор". В военные годы Гамзатов писал стихи о подвигах солдат, готовил очерки и заметки, рассказывал о героях войны из Дагестана.В 1943 году вышел первый сборник стихов на аварском языке "Пламенная любовь и жгучая ненависть", в который вошли стихотворения о войне.В 1948 году был опубликован сборник "Земля моя" – первое издание стихотворений поэта на русском языке.Позднее у Гамзатова вышли сборники "Песни гор" (1949), "Год моего рождения" (1950), "Слово о старшем брате" (1952), "Дагестанская весна" (1955). В 1958 году вышла поэма "Горянка", в которой поэт поднимал важные темы традиционных горских обычаев и отношения к женщине.В 1960-х годах у Гамзатовы вышли такие сборники, как "Высокие звезды" (1962), "Письмена" (1963), "И звезда с звездою говорит" (1964), "Мулатка" (1966).В 1967 году вышла лирическая повесть "Мой Дагестан", в ней Гамзатов описал родной край и его жителей.В 1970-1990-х годах сборники поэта продолжали регулярно выходить. Свет увидели книги "Третий час" (1971), "Две шали" (1971) "Берегите друзей" (1972), "Граница" (1972), "Журавли" (1973), "Книга любви" (1974), "Персидские стихи" (1975), "Таинственность" (1977), "У очага" (1978), "Последняя цена" (1979), "Суди меня по кодексу любви" (1979), "Остров женщин" (1982), "Колесо жизни" (1987), "Полдневный жар" (1993) и др. Также Гамзатов публиковал в газетах и журналах публицистические статьи, в которых рассуждал об истории, проблемах общества, о литературе и культуре.Расул Гамзатов никогда не писал стихов на русском языке. Все его творчество было переведено с аварского языка другими поэтами: Наумом Гребневым, Яковом Козловским, Яковом Хелемским, Владимиром Солоухиным, Еленой Николаевской, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Юнной Мориц, Ильей Сельвинским, Сергеем Городецким, Семеном Липкиным, Юлией Нейман. Сам Расул Гамзатов переводил на аварский язык стихотворения и поэмы Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдула Азиза Ходжи и др.Многие из стихотворений поэта легли в основу песен. Тесно работали с Гамзатовым широко известные в стране композиторы Ян Френкель, Матвей Блантер, Александра Пахмутова, Дмитрий Кабалевский, Юрий Антонов, Эдуард Колмановский, Раймонд Паулс, Ширвани Чалаев, Мурад Кажлаев и др. Песни на стихи Гамзатова исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, Галина Вишневская, Лев Лещенко, Марк Бернес, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Леонтьев, Сергей Захаров, Дмитрий Гнатюк, Рашид Бейбутов, Муи Гасанова и др.Произведения поэта не раз получали сценическое и кинематографическое воплощение.На сцене Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы были поставлены спектакли "В горах мое сердце", "Берегите матерей" и др. по произведениям Расула Гамзатова. Особое место в репертуаре театра заняла постановка пьесы "Горянка". Эту трагедию Гамзатов создал в 1958 году на основе одноименной поэмы. В марте 1960 года на сцене театра состоялась премьера "Горянки". В апреле 1960 года постановку увидели широкие массы зрителей: театр участвовал в Декаде литературы и искусства Дагестана в Москве и выступил с этим спектаклем. В 1968 года на сцене Ленинградского академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (сейчас Мариинский театр) Олегом Виноградовым был поставлен балет "Горянка" на музыку Мурада Кажлаева по мотивам поэмы Гамзатова. В 1975 году по мотивам "Горянки" был снят одноименный художественный фильм режиссера Ирины Поплавской. Большим успехом у зрителей пользовался спектакль "Абуталиб сказал", поставленный Ленинградским театром комедии (сейчас Санкт-Петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова) по повести "Мой Дагестан". В 1986 году на Первом творческом объединении киностудии "Ленфильм" был снят телевизионный художественный фильм "Сказание о храбром Хочбаре" по поэме Гамзатова "Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском хане, о хунзахском Нуцале и его дочери Саадат" режиссеров Асхаба Абакарова и Михаила Ордовского. О жизни и творчестве поэта написаны и изданы книги Владимира Огнева, Камиля Султанова, Вадима Дементьева, Шапи Казиева. О Гамзатове сняты документальные и телевизионные картины, такие как "В горах мое сердце" (1964), "Кавказец родом из Цада" (1970), "Наш Расул" (1983), "Расул Гамзатов и Грузия" (1999), "Моя дорога. Расул Гамзатов" (2004) и др.С 1986 года в Дагестане проходит ежегодное празднование "Белые журавли", получившее название по одноименному стихотворению Расула Гамзатова. Мероприятие учреждено поэтом как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. В августе 1986 года в селе Гуниб (Дагестан) был открыт монумент с изображением журавлей. В церемонии открытия приняли участие поэт Расул Гамзатов, автор русского текста поэт-переводчик Наум Гребнев и композитор Ян Френкель, написавший музыку к стихам. На сегодняшний день по всему миру установлено более 200 памятников "Белые журавли" как символ памяти погибшим солдатам, жертвам терроризма, катастроф и военных конфликтов.В 2013 году в селе Цада, на родине Гамзатова, был открыт мемориальный комплекс "Белые журавли". К 100-летию поэта было принято решение реконструировать комплекс, превратив его в мультимедийный. Такая реконструкция позволит погрузиться в атмосферу творчества народного поэта республики. В 2003 году начал работу Фонд Расула Гамзатова, деятельность которого направлена на популяризацию творчества поэта, содействие творческому росту молодых талантов, поддержку новаторских инициатив, культурно-просветительское, научное и образовательное развитие общества. Расулу Гамзатову были присвоены звания Героя Социалистического Труда (1974), народного поэта Дагестанской АССР (1959). Имел ряд государственных наград: орден Святого апостола Андрея Первозванного (2003), орден "За заслуги перед Отечеством" IIIстепени (1999), орден Дружбы народов (1993) и четыре ордена Ленина (1960, 1973, 1974, 1983) и др. Лауреат Сталинской III степени (1952), Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий.Именем поэта назван астероид № 7509 – Гамзатов. Расул Гамзатов умер 3 ноября 2003 года в Москве, его похоронили в Махачкале на горе Тарки-Тау, где похоронен отец поэта Гамзат Цадаса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, расул гамзатов, андрей вознесенский, роберт рождественский, культура, новости культуры, республика дагестан