Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным
© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаРеконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Мемориал "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района Дагестана после реконструкции превратится в мультимедийный комплекс, который позволит погрузиться в атмосферу творчества народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Цада – родовое село Расула Гамзатова. Комплекс реконструируют в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта. Из республиканского бюджета на это было выделено порядка 250 миллионов рублей. В субботу премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход реконструкции.
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"Это будет своего рода мультимедийный комплекс из 15 экранов разной диагонали (ЖК-дисплеи и LED-панели), расположенных по периметру комплекса, фотографий, тематических зон… Мемориальный комплекс "Журавли" после реконструкции позволит посетителям погрузиться в атмосферу творчества поэта. Сердце экспозиции – центральная круговая часть. Здесь будут расположены барельефы Расула Гамзатова, композитора Яна Френкеля и первого исполнителя песни "Журавли" Марка Бернеса, ноты и текст легендарного произведения", – говорится в сообщении.
Также предполагается тематическое зонирование экспозиции, которая включает писательскую и композиторскую зону, зону открытой библиотеки, зону конференций для проведения лекций, презентаций, встреч. Для мультимедийного блока подготовлен видеоконтент – это закольцованные истории о Хунзахе, архивные видео, фотоколлажи, видеонарезки из фильмов о Расуле Гамзатове и другие видеоматериалы.
© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаРеконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
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Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
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Проект капитального ремонта предусматривает проведение художественных и строительно-отделочных работ, комплексное озеленение и благоустройство территории с организацией системы орошения. Здесь также строят фонтан, устанавливают малые архитектурные формы и освещение. Ко всему комплексу обеспечат доступ для маломобильных групп населения. Все работы планируется завершить к сентябрю нынешнего года.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.