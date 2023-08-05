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Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным - РИА Новости, 05.08.2023
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Республика Дагестан
 
20:21 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/memorial-1888390472.html
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным - РИА Новости, 05.08.2023
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным
Мемориал "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района Дагестана после реконструкции превратится в мультимедийный комплекс, который позволит погрузиться в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:21
2023-08-05T20:21
республика дагестан
хунзахский район
расул гамзатов
марк бернес
россия
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Мемориал "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района Дагестана после реконструкции превратится в мультимедийный комплекс, который позволит погрузиться в атмосферу творчества народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе правительства республики. Цада – родовое село Расула Гамзатова. Комплекс реконструируют в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта. Из республиканского бюджета на это было выделено порядка 250 миллионов рублей. В субботу премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход реконструкции. "Это будет своего рода мультимедийный комплекс из 15 экранов разной диагонали (ЖК-дисплеи и LED-панели), расположенных по периметру комплекса, фотографий, тематических зон… Мемориальный комплекс "Журавли" после реконструкции позволит посетителям погрузиться в атмосферу творчества поэта. Сердце экспозиции – центральная круговая часть. Здесь будут расположены барельефы Расула Гамзатова, композитора Яна Френкеля и первого исполнителя песни "Журавли" Марка Бернеса, ноты и текст легендарного произведения", – говорится в сообщении. Также предполагается тематическое зонирование экспозиции, которая включает писательскую и композиторскую зону, зону открытой библиотеки, зону конференций для проведения лекций, презентаций, встреч. Для мультимедийного блока подготовлен видеоконтент – это закольцованные истории о Хунзахе, архивные видео, фотоколлажи, видеонарезки из фильмов о Расуле Гамзатове и другие видеоматериалы. Проект капитального ремонта предусматривает проведение художественных и строительно-отделочных работ, комплексное озеленение и благоустройство территории с организацией системы орошения. Здесь также строят фонтан, устанавливают малые архитектурные формы и освещение. Ко всему комплексу обеспечат доступ для маломобильных групп населения. Все работы планируется завершить к сентябрю нынешнего года. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230615/dagestan-1878459337.html
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хунзахский район, расул гамзатов, марк бернес, россия, владимир путин
Республика Дагестан, Хунзахский район, Расул Гамзатов, Марк Бернес, Россия, Владимир Путин
Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным

Мемориал памяти Расула Гамзатова в Дагестане станет мультимедийным

© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаРеконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
Реконструкция Мемориального комплекса Журавли в Дагестане - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 авг - РИА Новости. Мемориал "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района Дагестана после реконструкции превратится в мультимедийный комплекс, который позволит погрузиться в атмосферу творчества народного поэта республики Расула Гамзатова, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Цада – родовое село Расула Гамзатова. Комплекс реконструируют в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта. Из республиканского бюджета на это было выделено порядка 250 миллионов рублей. В субботу премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход реконструкции.
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"Это будет своего рода мультимедийный комплекс из 15 экранов разной диагонали (ЖК-дисплеи и LED-панели), расположенных по периметру комплекса, фотографий, тематических зон… Мемориальный комплекс "Журавли" после реконструкции позволит посетителям погрузиться в атмосферу творчества поэта. Сердце экспозиции – центральная круговая часть. Здесь будут расположены барельефы Расула Гамзатова, композитора Яна Френкеля и первого исполнителя песни "Журавли" Марка Бернеса, ноты и текст легендарного произведения", – говорится в сообщении.
Также предполагается тематическое зонирование экспозиции, которая включает писательскую и композиторскую зону, зону открытой библиотеки, зону конференций для проведения лекций, презентаций, встреч. Для мультимедийного блока подготовлен видеоконтент – это закольцованные истории о Хунзахе, архивные видео, фотоколлажи, видеонарезки из фильмов о Расуле Гамзатове и другие видеоматериалы.
© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаРеконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
Реконструкция Мемориального комплекса Журавли в Дагестане
Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
1 из 1
Реконструкция Мемориального комплекса "Журавли" в Дагестане
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
1 из 1
Проект капитального ремонта предусматривает проведение художественных и строительно-отделочных работ, комплексное озеленение и благоустройство территории с организацией системы орошения. Здесь также строят фонтан, устанавливают малые архитектурные формы и освещение. Ко всему комплексу обеспечат доступ для маломобильных групп населения. Все работы планируется завершить к сентябрю нынешнего года.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
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