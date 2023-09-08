Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине
Галкин* рассказал, что Пугачева отправила его жить к Вайкуле на время концертов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Беседа состоялась на территории резиденции Вайкуле, в которой приняла участие сама артистка, а также предприниматель Юлий Круминьш и Галкин*.
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"Мы вообще отсюда не выходим, – с иронией отметил шоумен. – Более того, вот у меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла (имея в виду Пугачеву. – Прим. ред.) это придумала, чтоб я здесь под присмотром был".
В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. По информации ряда СМИ, семья поселилась в Израиле.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
*Признан Минюстом иноагентом