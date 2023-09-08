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Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине - РИА Новости, 08.09.2023
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Шоубиз
 
14:13 08.09.2023 (обновлено: 14:19 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/galkin-1894959135.html
Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине
Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине - РИА Новости, 08.09.2023
Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине
Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:13
2023-09-08T14:19
шоубиз
новости шоу-бизнеса
алла пугачева
максим галкин
знаменитости
отношения
юрмала
литва
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Беседа состоялась на территории резиденции Вайкуле, в которой приняла участие сама артистка, а также предприниматель Юлий Круминьш и Галкин*. &quot;Мы вообще отсюда не выходим, – с иронией отметил шоумен. – Более того, вот у меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла (имея в виду Пугачеву. – Прим. ред.) это придумала, чтоб я здесь под присмотром был&quot;.В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. По информации ряда СМИ, семья поселилась в Израиле. После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.*Признан Минюстом иноагентом
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новости шоу-бизнеса, алла пугачева, максим галкин, знаменитости, отношения, юрмала, литва, рига, лайма вайкуле
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Алла Пугачева, Максим Галкин, Знаменитости, отношения, Юрмала, Литва, Рига, Лайма Вайкуле
Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине

Галкин* рассказал, что Пугачева отправила его жить к Вайкуле на время концертов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.
© STV Pirmā/YoutubeМаксим Галкин* и Лайма Вайкуле во время интервью латвийскому телеканалу
Максим Галкин* и Лайма Вайкуле во время интервью латвийскому телеканалу
© STV Pirmā/Youtube
Максим Галкин* и Лайма Вайкуле во время интервью латвийскому телеканалу
Беседа состоялась на территории резиденции Вайкуле, в которой приняла участие сама артистка, а также предприниматель Юлий Круминьш и Галкин*.
«

"Мы вообще отсюда не выходим, – с иронией отметил шоумен. – Более того, вот у меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла (имея в виду Пугачеву. – Прим. ред.) это придумала, чтоб я здесь под присмотром был".

В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. По информации ряда СМИ, семья поселилась в Израиле.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
*Признан Минюстом иноагентом
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Уехавшая из России Алла Пугачева обеспокоила поклонников внешним видом
5 сентября, 15:13
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаАлла ПугачеваМаксим ГалкинЗнаменитостиотношенияЮрмалаЛитваРигаЛайма Вайкуле
 
 
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