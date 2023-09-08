https://ria.ru/20230908/galkin-1894959135.html

Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине

Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине - РИА Новости, 08.09.2023

Пугачева отправила жить Галкина* к другой женщине

Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:13

2023-09-08T14:13

2023-09-08T14:19

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* впервые после эмиграции дал интервью латвийскому телевидению, в котором признался, что во время гастролей часто гостит у певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Беседа состоялась на территории резиденции Вайкуле, в которой приняла участие сама артистка, а также предприниматель Юлий Круминьш и Галкин*. "Мы вообще отсюда не выходим, – с иронией отметил шоумен. – Более того, вот у меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла (имея в виду Пугачеву. – Прим. ред.) это придумала, чтоб я здесь под присмотром был".В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой. По информации ряда СМИ, семья поселилась в Израиле. После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230905/pugacheva-1894302535.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, алла пугачева, максим галкин, знаменитости, отношения, юрмала, литва, рига, лайма вайкуле