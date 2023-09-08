https://ria.ru/20230908/festival-1895002459.html

Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив

Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив - РИА Новости, 08.09.2023

Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив

Спортсмены из разных регионов России примут участие в международном фестивале "Гольфстрим", который откроется в Мурманске в субботу и главной изюминкой которого РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:01

2023-09-08T15:01

2023-09-08T15:01

мурманск

кольский залив

мурманская область

мурманская область

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МУРМАНСК, 8 сен – РИА новости. Спортсмены из разных регионов России примут участие в международном фестивале "Гольфстрим", который откроется в Мурманске в субботу и главной изюминкой которого станет заплыв под мостом через Кольский залив, сообщила мэрия столицы Заполярья. Международный фестиваль откроется в Мурманске уже в 16-й раз. В этом году на празднике спорта будет представлено 14 видов соревнований: мини-футбол на песке, сапбординг, пляжный волейбол, "Пожарная тяга" и многое другое. "Но самыми зрелищными состязаниями остаются забег по Кольском мосту, а также заплыв через залив. Для участия в заплыве зарегистрировано 40 спортсменов из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени, Воркуты, Ульяновска и других городов", - сообщили в мэрии. Впервые в истории фестиваля спорта "Гольфстрим" пройдут показательные выступления и соревнование по сапбордингу. Всем желающим встать на доску и попробовать себя в этом виде спорта поможет Федерация серфинга Мурманской области. На правом берегу Кольского залива будет организована специальная площадка с палаткой для переодевания. "Для тех, кто проголодался, будет работать ярмарка блюд арктической кухни. Предприниматели со всей Мурманской области приедут удивлять гостей праздника собственными рецептами", - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем телеграм-канале. В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждут зрелищная церемония открытия, выступления мурманских коллективов, интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня. К месту старта мурманчан доставят бесплатные автобусы из всех округов города.

https://rsport.ria.ru/20230223/sport-1853476947.html

мурманск

кольский залив

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманск, кольский залив, мурманская область