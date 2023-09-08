https://ria.ru/20230908/festival-1895002459.html
Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив
Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив - РИА Новости, 08.09.2023
Участники фестиваля "Гольфстрим" в Мурманске переплывут Кольский залив
Спортсмены из разных регионов России примут участие в международном фестивале "Гольфстрим", который откроется в Мурманске в субботу и главной изюминкой которого РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:01
2023-09-08T15:01
2023-09-08T15:01
мурманск
кольский залив
мурманская область
мурманская область
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА новости. Спортсмены из разных регионов России примут участие в международном фестивале "Гольфстрим", который откроется в Мурманске в субботу и главной изюминкой которого станет заплыв под мостом через Кольский залив, сообщила мэрия столицы Заполярья. Международный фестиваль откроется в Мурманске уже в 16-й раз. В этом году на празднике спорта будет представлено 14 видов соревнований: мини-футбол на песке, сапбординг, пляжный волейбол, "Пожарная тяга" и многое другое. "Но самыми зрелищными состязаниями остаются забег по Кольском мосту, а также заплыв через залив. Для участия в заплыве зарегистрировано 40 спортсменов из разных уголков страны: Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени, Воркуты, Ульяновска и других городов", - сообщили в мэрии. Впервые в истории фестиваля спорта "Гольфстрим" пройдут показательные выступления и соревнование по сапбордингу. Всем желающим встать на доску и попробовать себя в этом виде спорта поможет Федерация серфинга Мурманской области. На правом берегу Кольского залива будет организована специальная площадка с палаткой для переодевания. "Для тех, кто проголодался, будет работать ярмарка блюд арктической кухни. Предприниматели со всей Мурманской области приедут удивлять гостей праздника собственными рецептами", - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем телеграм-канале. В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждут зрелищная церемония открытия, выступления мурманских коллективов, интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня. К месту старта мурманчан доставят бесплатные автобусы из всех округов города.
https://rsport.ria.ru/20230223/sport-1853476947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, кольский залив, мурманская область
Мурманск, Кольский залив, Мурманская область, Мурманская область
МУРМАНСК, 8 сен – РИА новости. Спортсмены из разных регионов России примут участие в международном фестивале "Гольфстрим", который откроется в Мурманске в субботу и главной изюминкой которого станет заплыв под мостом через Кольский залив, сообщила мэрия столицы Заполярья.
Международный фестиваль откроется в Мурманске уже в 16-й раз. В этом году на празднике спорта будет представлено 14 видов соревнований: мини-футбол на песке, сапбординг, пляжный волейбол, "Пожарная тяга" и многое другое.
"Но самыми зрелищными состязаниями остаются забег по Кольском мосту, а также заплыв через залив. Для участия в заплыве зарегистрировано 40 спортсменов из разных уголков страны: Санкт-Петербурга
, Пскова
, Тюмени
, Воркуты
, Ульяновска
и других городов", - сообщили в мэрии.
Впервые в истории фестиваля спорта "Гольфстрим" пройдут показательные выступления и соревнование по сапбордингу. Всем желающим встать на доску и попробовать себя в этом виде спорта поможет Федерация серфинга Мурманской области
. На правом берегу Кольского залива будет организована специальная площадка с палаткой для переодевания.
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"Для тех, кто проголодался, будет работать ярмарка блюд арктической кухни. Предприниматели со всей Мурманской области приедут удивлять гостей праздника собственными рецептами", - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин в своем телеграм-канале.
В рамках культурной программы фестиваля гостей праздника ждут зрелищная церемония открытия, выступления мурманских коллективов, интерактивные площадки, фотозоны, а также арктическая кухня. К месту старта мурманчан доставят бесплатные автобусы из всех округов города.