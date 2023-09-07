https://ria.ru/20230907/yazva-1894860894.html
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы - РИА Новости, 07.09.2023
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы
Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:48
2023-09-07T22:48
2023-09-07T22:48
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронеж
здоровье - общество
богучарский район
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района. Ранее сообщалось, что два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. "Всего у нас семеро (госпитализированы). Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи №8 (в Воронеже). Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди госпитализированных - резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели. По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров, и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230906/yazva-1894450278.html
https://ria.ru/20230707/indoneziya-1882726239.html
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происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж, здоровье - общество, богучарский район
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Воронеж, Здоровье - Общество, Богучарский район
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы
Под Воронежем госпитализировали 7 человек из новых мест появления сибирской язвы
ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.
Ранее сообщалось, что два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов
введен карантин.
В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
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"Всего у нас семеро (госпитализированы). Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи №8 (в Воронеже). Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди госпитализированных - резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров, и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ