https://ria.ru/20230907/voditel-1894744900.html

Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали

Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали - РИА Новости, 07.09.2023

Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали

Сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:03

2023-09-07T14:03

2023-09-07T14:03

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.Следователями ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей)."В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20230907/trener-1894731291.html

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, авто