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Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали - РИА Новости, 07.09.2023
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14:03 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/voditel-1894744900.html
Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали
Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали - РИА Новости, 07.09.2023
Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали
Сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:03
2023-09-07T14:03
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.Следователями ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей)."В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20230907/trener-1894731291.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, авто
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Авто
Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали

Водителя фуры, сбившего девять девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
Следователями ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей).
"В рамках возбужденного уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Вячеслав Екимов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел допуска к тренировке
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