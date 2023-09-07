https://ria.ru/20230907/tulyaremiya-1894682320.html
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей - РИА Новости, 07.09.2023
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:10
2023-09-07T10:10
2023-09-07T10:10
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
балахтинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. "У 67-летнего жителя Балахтинского района зарегистрирован случай заболевания туляремией. Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, и им же потом резал колбасу", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с 2012 года это третий случай заболевания туляремией – ранее заражение произошло в 2012 и 2022 годах, когда жители разделывали тушки ондатры и зайца. Возбудитель туляремии передается человеку не только от грызунов, но и от переносчиков, в том числе клещей. Симптомы включают лихорадку, язвы, увеличение лимфатических узлов, иногда пневмонию. По данным Роспотребнадзора, в Красноярском крае продолжают фиксироваться случаи присасывания клещей - на прошедшей неделе 81 пострадавший, что почти на 10% больше, чем на предыдущей неделе.
https://ria.ru/20230801/fotografiya-1887497662.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, красноярский край, балахтинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Балахтинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Сибири заболел туляремией, порезав колбасу ножом, которым давил клещей