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Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей - РИА Новости, 07.09.2023
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10:10 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/tulyaremiya-1894682320.html
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей - РИА Новости, 07.09.2023
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей
Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:10
2023-09-07T10:10
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
балахтинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. "У 67-летнего жителя Балахтинского района зарегистрирован случай заболевания туляремией. Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, и им же потом резал колбасу", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с 2012 года это третий случай заболевания туляремией – ранее заражение произошло в 2012 и 2022 годах, когда жители разделывали тушки ондатры и зайца. Возбудитель туляремии передается человеку не только от грызунов, но и от переносчиков, в том числе клещей. Симптомы включают лихорадку, язвы, увеличение лимфатических узлов, иногда пневмонию. По данным Роспотребнадзора, в Красноярском крае продолжают фиксироваться случаи присасывания клещей - на прошедшей неделе 81 пострадавший, что почти на 10% больше, чем на предыдущей неделе.
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красноярский край
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, балахтинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Балахтинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

Житель Сибири заболел туляремией, порезав колбасу ножом, которым давил клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
"У 67-летнего жителя Балахтинского района зарегистрирован случай заболевания туляремией. Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, и им же потом резал колбасу", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с 2012 года это третий случай заболевания туляремией – ранее заражение произошло в 2012 и 2022 годах, когда жители разделывали тушки ондатры и зайца. Возбудитель туляремии передается человеку не только от грызунов, но и от переносчиков, в том числе клещей. Симптомы включают лихорадку, язвы, увеличение лимфатических узлов, иногда пневмонию.
По данным Роспотребнадзора, в Красноярском крае продолжают фиксироваться случаи присасывания клещей - на прошедшей неделе 81 пострадавший, что почти на 10% больше, чем на предыдущей неделе.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайБалахтинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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