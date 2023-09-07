https://ria.ru/20230907/tulyaremiya-1894682320.html

Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей - РИА Новости, 07.09.2023

Житель Сибири заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:10

2023-09-07T10:10

2023-09-07T10:10

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

балахтинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 7 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края заболел туляремией, когда резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. "У 67-летнего жителя Балахтинского района зарегистрирован случай заболевания туляремией. Выяснилось, что мужчина, находясь в лесу, снимал со своей одежды клещей, после чего давил их руками, а также ножом, и им же потом резал колбасу", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с 2012 года это третий случай заболевания туляремией – ранее заражение произошло в 2012 и 2022 годах, когда жители разделывали тушки ондатры и зайца. Возбудитель туляремии передается человеку не только от грызунов, но и от переносчиков, в том числе клещей. Симптомы включают лихорадку, язвы, увеличение лимфатических узлов, иногда пневмонию. По данным Роспотребнадзора, в Красноярском крае продолжают фиксироваться случаи присасывания клещей - на прошедшей неделе 81 пострадавший, что почти на 10% больше, чем на предыдущей неделе.

https://ria.ru/20230801/fotografiya-1887497662.html

красноярский край

балахтинский район

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Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, балахтинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)