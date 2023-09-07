На трех российских платных дорогах появилась новая разметка
Автодор нанес специальную разметку для соблюдения дистанции на М-11, М-4 и ЦКАД
© Фото : АвтодорРазметка для соблюдения безопасной дистанции
© Фото : Автодор
Разметка для соблюдения безопасной дистанции
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Автодор" нанес специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции на участках трех платных трасс: М-11 "Нева", М-4 "Дон" и ЦКАД, сообщили РИА Новости в госкомпании.
"М-4 "Дон" Липецкая область 366-й километр в сторону Москвы, М-4 "Дон" Воронежская область 681-й километр в сторону Краснодара, М-4 "Дон" Ростовская область 1097-й километр в сторону Краснодара, М-4 "Дон" Ростовская область 1111-й километр в сторону Москвы. М-11 Тверская область 292-й километр в сторону Санкт-Петербурга, М-11 Ленинградская область 643-й километр в сторону Москвы. ЦКАД 173-й километр внутреннее кольцо (по часовой стрелке), ЦКАД 179-й километр внешнее кольцо (против часовой)", - поделились координатами нанесенной специальной разметки в "Автодоре".
Разметка выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель будет уверен, что держит необходимую дистанцию. Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 километров в час – это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 километров в час, – 65 метров.
Как ранее отмечали в "Автодоре", большая часть происходящих ДТП на скоростных трассах компании – это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции, и поэтому такая разметка должна помочь повышению безопасности движения.
По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, в перспективе такая разметка появился и на трассе М-12 "Восток", которая в конце этого года соединит Москву и Казань.