https://ria.ru/20230907/postradavshie-1894756098.html
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом
В ДТП в Ленинградской области, где грузовик наехал на машину сопровождения группы из 11 школьниц-велосипедисток, пострадали десять человек, сообщило областное... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:36
2023-09-07T14:36
2023-09-07T16:01
происшествия
авто
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где грузовик наехал на машину сопровождения группы из 11 школьниц-велосипедисток, пострадали десять человек, сообщило областное правительство. "По уточненной информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП на трассе "Скандинавия" 12 пострадавших, из них двое погибших", — говорится в сообщении.Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, одну из девочек уже прооперировали, она находится в реанимации. Он добавил, что спортсменки — воспитанницы школы олимпийского резерва из Сестрорецка.Сегодня ГУ МВД по России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" тягач "Скания" по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, две велосипедистки погибли на месте из-за полученных травм. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу. За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей.Следственный комитет и прокуратура проведут проверку детской спортивной школы и организации грузоперевозок, автомобиль которой попал в ДТП.При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы. По его словам, преподаватель отправился с детьми на скоростную трассу, не согласовав свои действия с начальством.
https://ria.ru/20230907/dtp-1894748528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, авто, ленинградская область
Происшествия, Авто, Ленинградская область
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом
В ДТП с велосипедистками и грузовиком пострадали десять человек, двое погибли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости.
В ДТП в Ленинградской области, где грузовик наехал на машину сопровождения группы из 11 школьниц-велосипедисток, пострадали десять человек, сообщило
областное правительство.
«
"По уточненной информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП на трассе "Скандинавия" 12 пострадавших, из них двое погибших", — говорится в сообщении.
Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.
Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, одну из девочек уже прооперировали, она находится в реанимации. Он добавил, что спортсменки — воспитанницы школы олимпийского резерва из Сестрорецка.
Сегодня ГУ МВД по России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщило, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" тягач "Скания" по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок.
По данным полиции, две велосипедистки погибли на месте из-за полученных травм. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.
За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей.
Следственный комитет и прокуратура проведут проверку детской спортивной школы и организации грузоперевозок, автомобиль которой попал в ДТП.
При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы. По его словам, преподаватель отправился с детьми на скоростную трассу, не согласовав свои действия с начальством.
Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках