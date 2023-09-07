https://ria.ru/20230907/postradavshie-1894756098.html

Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом

Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом - РИА Новости, 07.09.2023

Власти уточнили число пострадавших в ДТП с велосипедистками под Петербургом

В ДТП в Ленинградской области, где грузовик наехал на машину сопровождения группы из 11 школьниц-велосипедисток, пострадали десять человек, сообщило областное... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:36

2023-09-07T14:36

2023-09-07T16:01

происшествия

авто

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894712083_95:214:1281:881_1920x0_80_0_0_73f7764de6b08ff44891176d48338875.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где грузовик наехал на машину сопровождения группы из 11 школьниц-велосипедисток, пострадали десять человек, сообщило областное правительство. "По уточненной информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП на трассе "Скандинавия" 12 пострадавших, из них двое погибших", — говорится в сообщении.Двух пострадавших девочек в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника направили в Сестрорецкую больницу и многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых пострадавших госпитализировали в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых осматривают медики.Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, одну из девочек уже прооперировали, она находится в реанимации. Он добавил, что спортсменки — воспитанницы школы олимпийского резерва из Сестрорецка.Сегодня ГУ МВД по России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" тягач "Скания" по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, две велосипедистки погибли на месте из-за полученных травм. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу. За рулем тягача находился 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его задержали и допросили как подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей.Следственный комитет и прокуратура проведут проверку детской спортивной школы и организации грузоперевозок, автомобиль которой попал в ДТП.При этом, как заявил РИА Новости глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов, у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки от руководства школы. По его словам, преподаватель отправился с детьми на скоростную трассу, не согласовав свои действия с начальством.

https://ria.ru/20230907/dtp-1894748528.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, ленинградская область