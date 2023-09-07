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Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября - РИА Новости, 07.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
19:54 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/orlany-1894843030.html
Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября
Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября - РИА Новости, 07.09.2023
Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября
Новый маршрут появится в сети пригородного железнодорожного сообщения Ивановской области, с 22 сентября запускают "Орланы" из Иванова в Приволжск и... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:54
2023-09-07T19:54
ивановская область
общество
технологии
приволжск
ивановская область
волгореченск
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. Новый маршрут появится в сети пригородного железнодорожного сообщения Ивановской области, с 22 сентября запускают "Орланы" из Иванова в Приволжск и Волгореченск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "В Ивановской области продолжают расширять сеть пригородного железнодорожного сообщения, которая признана лучшим в России решением в области пассажирского транспорта. Еще один город региона связали со столицей области комфортным поездом "Орлан". Рейс из Иванова в Приволжск начнет курсировать с 22 сентября", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что поезд также свяжет Приволжск с соседним Волгореченском Костромской области, жители которого работают и учатся в Ивановской области. Прогнозируется, что маршрут станет востребованным. Для запуска поезда силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой создана комфортная посадочная инфраструктура для жителей области и туристов. Губернатор Станислав Воскресенский, общаясь с жителями Приволжска на новой платформе, отметил, что железнодорожный транспорт комфортнее и безопаснее, особенно в холодное время. "Платформа готова, поезд запускаем по договоренности с РЖД, необходимо еще провести ряд технологических мероприятий", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. В РЖД провели большую работу по ускорению поездов и сократили среднее время в пути: от Фурманова до Приволжска маршрут займет чуть более 20 минут, от Приволжска до Волгореченска – 14 минут. Новая маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области, которая связала между собой города региона, открыта в 2021 году. За это время "Орланы" перевезли более 2,6 миллиона пассажиров.
https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html
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общество, технологии, приволжск, ивановская область, волгореченск, станислав воскресенский, ржд
Ивановская область, Общество, Технологии, Приволжск, Ивановская область, Волгореченск, Станислав Воскресенский, РЖД

Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября

© Фото : Правительство Ивановской областиНовый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября
Новый рейс Орланов из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Правительство Ивановской области
Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. Новый маршрут появится в сети пригородного железнодорожного сообщения Ивановской области, с 22 сентября запускают "Орланы" из Иванова в Приволжск и Волгореченск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
«
"В Ивановской области продолжают расширять сеть пригородного железнодорожного сообщения, которая признана лучшим в России решением в области пассажирского транспорта. Еще один город региона связали со столицей области комфортным поездом "Орлан". Рейс из Иванова в Приволжск начнет курсировать с 22 сентября", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поезд также свяжет Приволжск с соседним Волгореченском Костромской области, жители которого работают и учатся в Ивановской области. Прогнозируется, что маршрут станет востребованным.
Для запуска поезда силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой создана комфортная посадочная инфраструктура для жителей области и туристов.
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Губернатор Станислав Воскресенский, общаясь с жителями Приволжска на новой платформе, отметил, что железнодорожный транспорт комфортнее и безопаснее, особенно в холодное время. "Платформа готова, поезд запускаем по договоренности с РЖД, необходимо еще провести ряд технологических мероприятий", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
В РЖД провели большую работу по ускорению поездов и сократили среднее время в пути: от Фурманова до Приволжска маршрут займет чуть более 20 минут, от Приволжска до Волгореченска – 14 минут.
Новая маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области, которая связала между собой города региона, открыта в 2021 году. За это время "Орланы" перевезли более 2,6 миллиона пассажиров.
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