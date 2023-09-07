https://ria.ru/20230907/orlany-1894843030.html

Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября

Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября - РИА Новости, 07.09.2023

Новый рейс "Орланов" из Иванова в Приволжск запустят с 22 сентября

Новый маршрут появится в сети пригородного железнодорожного сообщения Ивановской области, с 22 сентября запускают "Орланы" из Иванова в Приволжск и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:54

2023-09-07T19:54

2023-09-07T19:54

ивановская область

общество

технологии

приволжск

ивановская область

волгореченск

станислав воскресенский

ржд

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ИВАНОВО, 7 сен – РИА Новости. Новый маршрут появится в сети пригородного железнодорожного сообщения Ивановской области, с 22 сентября запускают "Орланы" из Иванова в Приволжск и Волгореченск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "В Ивановской области продолжают расширять сеть пригородного железнодорожного сообщения, которая признана лучшим в России решением в области пассажирского транспорта. Еще один город региона связали со столицей области комфортным поездом "Орлан". Рейс из Иванова в Приволжск начнет курсировать с 22 сентября", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что поезд также свяжет Приволжск с соседним Волгореченском Костромской области, жители которого работают и учатся в Ивановской области. Прогнозируется, что маршрут станет востребованным. Для запуска поезда силами РЖД в Приволжске построена новая платформа, а регион обеспечил строительство привокзальной площади, на которой создана комфортная посадочная инфраструктура для жителей области и туристов. Губернатор Станислав Воскресенский, общаясь с жителями Приволжска на новой платформе, отметил, что железнодорожный транспорт комфортнее и безопаснее, особенно в холодное время. "Платформа готова, поезд запускаем по договоренности с РЖД, необходимо еще провести ряд технологических мероприятий", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. В РЖД провели большую работу по ускорению поездов и сократили среднее время в пути: от Фурманова до Приволжска маршрут займет чуть более 20 минут, от Приволжска до Волгореченска – 14 минут. Новая маршрутная сеть пригородного железнодорожного транспорта в Ивановской области, которая связала между собой города региона, открыта в 2021 году. За это время "Орланы" перевезли более 2,6 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html

https://ria.ru/20230904/prazdnik-1894180639.html

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ивановская область

волгореченск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, приволжск, ивановская область, волгореченск, станислав воскресенский, ржд