https://ria.ru/20230907/kontakty-1894834965.html

Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР

Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР - РИА Новости, 07.09.2023

Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР

Россия нацелена расширять контакты с Северной Кореей, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:04

2023-09-07T19:04

2023-09-07T19:04

здоровье - общество

россия

александр фомин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия нацелена расширять контакты с Северной Кореей, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов между КНДР и РФ, что полностью отвечает интересам наших народов", - сказал Фомин, выступая на приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания Северной Кореи. "Несмотря на трудности корейский народ уверенно справляется со всеми вызовами и угрозами, демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность", - добавил он.

https://ria.ru/20230907/kndr-1894825560.html

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2023

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здоровье - общество, россия, александр фомин