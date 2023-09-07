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Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР
Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР
Россия нацелена расширять контакты с Северной Кореей, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:04
2023-09-07T19:04
2023-09-07T19:04
здоровье - общество
россия
александр фомин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия нацелена расширять контакты с Северной Кореей, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "Мы нацелены на последовательное расширение многоплановых контактов между КНДР и РФ, что полностью отвечает интересам наших народов", - сказал Фомин, выступая на приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания Северной Кореи. "Несмотря на трудности корейский народ уверенно справляется со всеми вызовами и угрозами, демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность", - добавил он.
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здоровье - общество, россия, александр фомин
Здоровье - Общество, Россия, Александр Фомин
Минобороны России заявили о намерении расширять контакты с КНДР
Минобороны: Россия нацелена расширять контакты с Северной Кореей