https://ria.ru/20230907/karabakh-1894843695.html

Минобороны России сообщило о двух нарушениях прекращения огня в Карабахе

Минобороны России сообщило о двух нарушениях прекращения огня в Карабахе - РИА Новости, 07.09.2023

Минобороны России сообщило о двух нарушениях прекращения огня в Карабахе

Два нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушенском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:55

2023-09-07T19:55

2023-09-07T19:56

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шушенский район

нагорный карабах

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушенском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушенском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией, оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html

https://ria.ru/20230907/ucheniya-1894721104.html

россия

шушенский район

нагорный карабах

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в мире, россия, шушенский район, нагорный карабах