https://ria.ru/20230907/ekzotika-1894591879.html

Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее

Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее - РИА Новости, 07.09.2023

Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее

Камчатка, Сахалин, Курилы, плато Путорана, Маньпупунёр — места уникальные по мировым меркам. Поездка туда —удовольствие недешевое. Однако дальние уголки страны... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:09

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актуальное - туризм

камчатка

дальний восток

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Кристина Голубева. Камчатка, Сахалин, Курилы, плато Путорана, Маньпупунёр — места уникальные по мировым меркам. Поездка туда —удовольствие недешевое. Однако дальние уголки страны все равно привлекают путешественников, поэтому там необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства и развивать туризм, считает президент Владимир Путин. О том, сколько стоит отдых мечты, — в материале РИА Новости.Дорого и сердитоВ пятерку самых дорогих направлений России традиционно входят Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Калининград. Но там, если задаться целью, можно отдохнуть бюджетно — в отличие от мест, которые просто не предусматривают варианты для экономных. Самый экзотический и дорогой — Северный полюс: за путешествие придется заплатить примерно два с половиной миллиона рублей. Плюс проезд до точки старта, в Мурманск. Сам круиз проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа, а билеты на ледокол "горящими" не бывают.Есть вариант через Новосибирские острова, Якутию и Дальний Восток. Ночевки в палатках на льду Арктики, собачьи упряжки и прочие "ледовые радости" обойдутся в 850 тысяч плюс дорога.На Шпицберген, архипелаг посреди Северного Ледовитого океана, россияне теперь могут добраться только через Норвегию. Цена такого путешествия — от 172 тысяч.Приполярный Урал с "туром по семи рекам", тайге и тундре, рыбалкой на хариуса и тайменя — от 125 тысяч. "Поиски снежного человека" в ходе экспедиции со сплавом по самой глухой, редко посещаемой туристами реке Тыкотлова — примерно столько же.Еще одна идея "для тех, кто видел все" — плато Маньпупунёр. На поездку на горный хребет каменных идолов-истуканов, которым более 200 миллионов лет, нужно закладывать не менее 130 тысяч.Камчатка обойдется минимум в сто тысяч на человека — это без перелета. "Экстремальная Камчатка" с фрирайдом, хели-ски и катанием на снегоходах — 255 тысяч. Поездка с фотосафари, во время которой можно увидеть китов и морских котиков, — от 272 тысяч, неделя на сопках спящих вулканов плюс катание на вертолетах в группе — около трехсот.Недешев и Сахалин. Посмотреть его и Курильские острова с вулканами, горячими источниками, сафари-парком и дегустацией устриц за 17 дней стоит 265 тысяч. В целом диапазон цен —160-250 тысяч рублей.Можно ли дешевлеСэкономить можно, но в урезанном варианте. Один день на плато Маньпупунёр и перевале Дятлова — от 70 тысяч. Карелия — от 18 000, Алтай — от 31 000, Териберка — от 37 000. На сайте иркутской компании "Туры на Байкал" — десятки поездок на глубочайшее озеро мира и окрестные красоты по цене от 19 тысяч.Теоретически даже на Дальний Восток попадаются путевки от 64 тысяч. Но порадуют ли они, большой вопрос. Фишка таких туров — знакомство с фантастической природой, сидеть в городе нет смысла."Туры на Камчатку начинаются от ста тысяч, — уточняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин". — Если добавить вертолетную прогулку — еще 40-45 тысяч с человека за одну экскурсию в группе. А как иначе? Просто в Петропавловске-Камчатском край-то и не увидишь. В базовую путевку входит крайне мало".Редкие исключения — программы вроде посещения Лапландии с Териберкой и видом на Северный Ледовитый океан. Стоимость — от 34,5 тысячи за шесть дней через шесть городов. Примерно тот же ценник — у экскурсионного тура, во время которого предлагают познакомиться с китами и посмотреть северное сияние. Но таких предложений очень мало, к тому же всегда могут обнаружиться скрытые платежи — доплаты по ходу поездки.Откуда такие ценыИногда дороговизна объясняется стоимостью ночлега. "Отдых на Горном Алтае может обойтись дороже, чем в Приморье, поскольку регион активно развивает инфраструктуру преимущественно за счет объектов "четыре-пять звезд". Спрос на них высок круглый год. Например, "пятерка" на курорте Манжерок за ночь обойдется в 29 тысяч рублей, в "Алтай Вилладж Телецкое" сутки в шале стоят 82,8 тысячи", — рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора "Алеан"."Причем цены задирают и плохонькие гостиницы", — отмечает Юлия Репникова, генеральный директор сообщества туроператоров "Большая страна". По ее словам, происходит это из-за того, что нет достойного выбора и приличной инфраструктуры.Безусловно, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, указал Владимир Путин. "Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к их освоению. Вместе с тем их уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности", — подчеркнул президент.Сколько стоит долететьПерелет в стоимость дальних туров обычно не входит. Некоторые операторы предлагают билеты туда-обратно с багажом от 28 400 рублей, субсидированные тарифы (пенсионерам, молодежи до 23 лет) — от 7500. Москва — Иркутск на десятки дат на агрегаторах — всего от 6500 в один конец.Однако это лишь на несколько направлений. "Сейчас действуют "плоские тарифы" "Аэрофлота" на рейсы на Дальний Восток из Москвы, можно найти билеты по хорошей цене", — говорит Оксана Булах.Для жителей других регионов проездные документы могут обойтись в несколько раз дороже. Локальные перелеты — тоже: рейс Южно-Сахалинск — Курильск — 14,4 тысячи туда-обратно. Притом что из Москвы в Южно-Сахалинск в оба конца — от 22 тысяч.Дисбаланс цены и направления отмечает и Сергей Ромашкин: "Слетать в Барнаул и обратно — 20-25 тысяч, в Горно-Алтайск — 40-45, хотя расстояние похожее. И здесь отсутствие конкуренции — гарантия убедительной победы поставщика услуги, потому что чем больше на рынке игроков, тем ниже цена".Еще и трансферыГоловная боль туроператоров — сложная логистика. "Велики затраты на организацию трансферов из-за огромных расстояний в условиях Крайнего Севера и сурового климата даже в летний сезон, — рассказывает Юлия Репникова. — Самим удешевить эти статьи расходов нет возможности, необходимо какое-то системное решение в отрасли"."Проблема в значительной степени в трансферах, для ускорения переброски туристов между популярными достопримечательностями надо развивать малую авиацию. И усиливать конкуренцию: когда из средств передвижения только вертолет, а возит лишь одна компания, цены она может заявлять любые, что и делает", — поясняет Сергей Ромашкин.Согласен с коллегами Вадим Мамонтов, руководитель Комитета РСТ по приключенческому туризму, основатель Russia Discovery. "Добираться до большинства туристических "магнитов" дорого, — говорит он. — А как, например, не слетать в Долину гейзеров на Камчатке? Для многих это неотъемлемая часть посещения региона. Но более 50 тысяч за однодневную экскурсию мало кто может себе позволить".Так что, по его словам, вопросы локальных трансферов все равно потребуют решения. Чем больше туристов прибывает, тем интенсивнее будет трафик и к удаленным локациям. Поэтому необходимо уже сейчас совершенствовать законодательное регулирование коммерческого использования вертолетов, катеров и других видов транспорта.Когда подешевеет"Фактически сейчас далекие направления востребованы либо в премиальном сегменте, либо среди самостоятельных бюджетных путешественников, готовых жить в палатках", — отмечает Вадим Мамонтов.По мнению Сергея Ромашкина, в ближайшее время цены не снизятся. "Что до отдаленных направлений с насыщенной экскурсионной программой — боюсь, дешевле уже не будет, только дороже", — говорит эксперт.Хотя, добавляет он, сложная логистика не везде: например, на Алтае путешественники в основном перемещаются на автомобилях или даже пешком. Так что хороший тур может обойтись в 70 тысяч. "За неделю познавательного отдыха, на мой взгляд, это разумная цена с учетом перелета", — считает Ромашкин.Еще один способ сэкономить — не забираться слишком далеко. Например, жителям Центральной России ближе Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Карачаево-Черкесия. Понятно, что заменой Дальнему Востоку это не станет, зато билеты стоят 13-15 тысяч и природа там великолепная.

https://ria.ru/20230904/matveev-1893436639.html

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

камчатка

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