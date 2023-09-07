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Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее - РИА Новости, 07.09.2023
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Туризм
 
08:00 07.09.2023 (обновлено: 08:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ekzotika-1894591879.html
Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее
Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее - РИА Новости, 07.09.2023
Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее
Камчатка, Сахалин, Курилы, плато Путорана, Маньпупунёр — места уникальные по мировым меркам. Поездка туда —удовольствие недешевое. Однако дальние уголки страны... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:00
2023-09-07T08:09
туризм
проблемы - туризм
актуальное - туризм
камчатка
дальний восток
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Кристина Голубева. Камчатка, Сахалин, Курилы, плато Путорана, Маньпупунёр — места уникальные по мировым меркам. Поездка туда —удовольствие недешевое. Однако дальние уголки страны все равно привлекают путешественников, поэтому там необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства и развивать туризм, считает президент Владимир Путин. О том, сколько стоит отдых мечты, — в материале РИА Новости.Дорого и сердитоВ пятерку самых дорогих направлений России традиционно входят Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Калининград. Но там, если задаться целью, можно отдохнуть бюджетно — в отличие от мест, которые просто не предусматривают варианты для экономных. Самый экзотический и дорогой — Северный полюс: за путешествие придется заплатить примерно два с половиной миллиона рублей. Плюс проезд до точки старта, в Мурманск. Сам круиз проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа, а билеты на ледокол "горящими" не бывают.Есть вариант через Новосибирские острова, Якутию и Дальний Восток. Ночевки в палатках на льду Арктики, собачьи упряжки и прочие "ледовые радости" обойдутся в 850 тысяч плюс дорога.На Шпицберген, архипелаг посреди Северного Ледовитого океана, россияне теперь могут добраться только через Норвегию. Цена такого путешествия — от 172 тысяч.Приполярный Урал с "туром по семи рекам", тайге и тундре, рыбалкой на хариуса и тайменя — от 125 тысяч. "Поиски снежного человека" в ходе экспедиции со сплавом по самой глухой, редко посещаемой туристами реке Тыкотлова — примерно столько же.Еще одна идея "для тех, кто видел все" — плато Маньпупунёр. На поездку на горный хребет каменных идолов-истуканов, которым более 200 миллионов лет, нужно закладывать не менее 130 тысяч.Камчатка обойдется минимум в сто тысяч на человека — это без перелета. "Экстремальная Камчатка" с фрирайдом, хели-ски и катанием на снегоходах — 255 тысяч. Поездка с фотосафари, во время которой можно увидеть китов и морских котиков, — от 272 тысяч, неделя на сопках спящих вулканов плюс катание на вертолетах в группе — около трехсот.Недешев и Сахалин. Посмотреть его и Курильские острова с вулканами, горячими источниками, сафари-парком и дегустацией устриц за 17 дней стоит 265 тысяч. В целом диапазон цен —160-250 тысяч рублей.Можно ли дешевлеСэкономить можно, но в урезанном варианте. Один день на плато Маньпупунёр и перевале Дятлова — от 70 тысяч. Карелия — от 18 000, Алтай — от 31 000, Териберка — от 37 000. На сайте иркутской компании "Туры на Байкал" — десятки поездок на глубочайшее озеро мира и окрестные красоты по цене от 19 тысяч.Теоретически даже на Дальний Восток попадаются путевки от 64 тысяч. Но порадуют ли они, большой вопрос. Фишка таких туров — знакомство с фантастической природой, сидеть в городе нет смысла.&quot;Туры на Камчатку начинаются от ста тысяч, — уточняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора &quot;Дельфин&quot;. — Если добавить вертолетную прогулку — еще 40-45 тысяч с человека за одну экскурсию в группе. А как иначе? Просто в Петропавловске-Камчатском край-то и не увидишь. В базовую путевку входит крайне мало&quot;.Редкие исключения — программы вроде посещения Лапландии с Териберкой и видом на Северный Ледовитый океан. Стоимость — от 34,5 тысячи за шесть дней через шесть городов. Примерно тот же ценник — у экскурсионного тура, во время которого предлагают познакомиться с китами и посмотреть северное сияние. Но таких предложений очень мало, к тому же всегда могут обнаружиться скрытые платежи — доплаты по ходу поездки.Откуда такие ценыИногда дороговизна объясняется стоимостью ночлега. "Отдых на Горном Алтае может обойтись дороже, чем в Приморье, поскольку регион активно развивает инфраструктуру преимущественно за счет объектов "четыре-пять звезд". Спрос на них высок круглый год. Например, "пятерка" на курорте Манжерок за ночь обойдется в 29 тысяч рублей, в "Алтай Вилладж Телецкое" сутки в шале стоят 82,8 тысячи", — рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора "Алеан".&quot;Причем цены задирают и плохонькие гостиницы&quot;, — отмечает Юлия Репникова, генеральный директор сообщества туроператоров &quot;Большая страна&quot;. По ее словам, происходит это из-за того, что нет достойного выбора и приличной инфраструктуры.Безусловно, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, указал Владимир Путин. "Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к их освоению. Вместе с тем их уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности", — подчеркнул президент.Сколько стоит долететьПерелет в стоимость дальних туров обычно не входит. Некоторые операторы предлагают билеты туда-обратно с багажом от 28 400 рублей, субсидированные тарифы (пенсионерам, молодежи до 23 лет) — от 7500. Москва — Иркутск на десятки дат на агрегаторах — всего от 6500 в один конец.Однако это лишь на несколько направлений. "Сейчас действуют "плоские тарифы" "Аэрофлота" на рейсы на Дальний Восток из Москвы, можно найти билеты по хорошей цене", — говорит Оксана Булах.Для жителей других регионов проездные документы могут обойтись в несколько раз дороже. Локальные перелеты — тоже: рейс Южно-Сахалинск — Курильск — 14,4 тысячи туда-обратно. Притом что из Москвы в Южно-Сахалинск в оба конца — от 22 тысяч.Дисбаланс цены и направления отмечает и Сергей Ромашкин: "Слетать в Барнаул и обратно — 20-25 тысяч, в Горно-Алтайск — 40-45, хотя расстояние похожее. И здесь отсутствие конкуренции — гарантия убедительной победы поставщика услуги, потому что чем больше на рынке игроков, тем ниже цена".Еще и трансферыГоловная боль туроператоров — сложная логистика. "Велики затраты на организацию трансферов из-за огромных расстояний в условиях Крайнего Севера и сурового климата даже в летний сезон, — рассказывает Юлия Репникова. — Самим удешевить эти статьи расходов нет возможности, необходимо какое-то системное решение в отрасли".&quot;Проблема в значительной степени в трансферах, для ускорения переброски туристов между популярными достопримечательностями надо развивать малую авиацию. И усиливать конкуренцию: когда из средств передвижения только вертолет, а возит лишь одна компания, цены она может заявлять любые, что и делает&quot;, — поясняет Сергей Ромашкин.Согласен с коллегами Вадим Мамонтов, руководитель Комитета РСТ по приключенческому туризму, основатель Russia Discovery. "Добираться до большинства туристических "магнитов" дорого, — говорит он. — А как, например, не слетать в Долину гейзеров на Камчатке? Для многих это неотъемлемая часть посещения региона. Но более 50 тысяч за однодневную экскурсию мало кто может себе позволить".Так что, по его словам, вопросы локальных трансферов все равно потребуют решения. Чем больше туристов прибывает, тем интенсивнее будет трафик и к удаленным локациям. Поэтому необходимо уже сейчас совершенствовать законодательное регулирование коммерческого использования вертолетов, катеров и других видов транспорта.Когда подешевеет"Фактически сейчас далекие направления востребованы либо в премиальном сегменте, либо среди самостоятельных бюджетных путешественников, готовых жить в палатках", — отмечает Вадим Мамонтов.По мнению Сергея Ромашкина, в ближайшее время цены не снизятся. "Что до отдаленных направлений с насыщенной экскурсионной программой — боюсь, дешевле уже не будет, только дороже", — говорит эксперт.Хотя, добавляет он, сложная логистика не везде: например, на Алтае путешественники в основном перемещаются на автомобилях или даже пешком. Так что хороший тур может обойтись в 70 тысяч. "За неделю познавательного отдыха, на мой взгляд, это разумная цена с учетом перелета", — считает Ромашкин.Еще один способ сэкономить — не забираться слишком далеко. Например, жителям Центральной России ближе Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Карачаево-Черкесия. Понятно, что заменой Дальнему Востоку это не станет, зато билеты стоят 13-15 тысяч и природа там великолепная.
https://ria.ru/20230904/matveev-1893436639.html
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проблемы - туризм, актуальное - туризм, камчатка, дальний восток, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, отдых в россии, достопримечательности, туризм, туры, горячие туры
Туризм, Проблемы - Туризм, Актуальное - Туризм, Камчатка, Дальний Восток, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, отдых в России, Достопримечательности, Туризм, Туры, горячие туры
Для избранных. Где самый дорогой отдых в России и когда он будет доступнее

Туроператоры назвали Камчатку и Курилы самыми дорогими регионами для отдыха

© iStock.com / geyzerТуристы на вулкане Авачинский, Камчатка
Туристы на вулкане Авачинский, Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / geyzer
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Кристина Голубева. Камчатка, Сахалин, Курилы, плато Путорана, Маньпупунёр — места уникальные по мировым меркам. Поездка туда —удовольствие недешевое. Однако дальние уголки страны все равно привлекают путешественников, поэтому там необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства и развивать туризм, считает президент Владимир Путин. О том, сколько стоит отдых мечты, — в материале РИА Новости.

Дорого и сердито

В пятерку самых дорогих направлений России традиционно входят Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Калининград. Но там, если задаться целью, можно отдохнуть бюджетно — в отличие от мест, которые просто не предусматривают варианты для экономных. Самый экзотический и дорогой — Северный полюс: за путешествие придется заплатить примерно два с половиной миллиона рублей. Плюс проезд до точки старта, в Мурманск. Сам круиз проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа, а билеты на ледокол "горящими" не бывают.
Есть вариант через Новосибирские острова, Якутию и Дальний Восток. Ночевки в палатках на льду Арктики, собачьи упряжки и прочие "ледовые радости" обойдутся в 850 тысяч плюс дорога.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска
Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид с палубы атомного ледокола класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" в порту Мурманска
На Шпицберген, архипелаг посреди Северного Ледовитого океана, россияне теперь могут добраться только через Норвегию. Цена такого путешествия — от 172 тысяч.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Остров архипелага Шпицберген

Остров архипелага Шпицберген

Остров архипелага Шпицберген

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанк

Ездовые хаски в самом северном российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Ездовые собаки породы хаски в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген

Ездовые хаски в самом северном российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген

© РИА Новости / Александр Ковалев
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2 из 3
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Деревянное здание на территории порта в Баренцбурге

Деревянное здание на территории порта в городе Баренцбург

Деревянное здание на территории порта в Баренцбурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 3

Остров архипелага Шпицберген

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 3

Ездовые хаски в самом северном российском поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Деревянное здание на территории порта в Баренцбурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 3
Приполярный Урал с "туром по семи рекам", тайге и тундре, рыбалкой на хариуса и тайменя — от 125 тысяч. "Поиски снежного человека" в ходе экспедиции со сплавом по самой глухой, редко посещаемой туристами реке Тыкотлова — примерно столько же.
Еще одна идея "для тех, кто видел все" — плато Маньпупунёр. На поездку на горный хребет каменных идолов-истуканов, которым более 200 миллионов лет, нужно закладывать не менее 130 тысяч.
CC BY-SA 4.0 / Kasimys / Столбы выветривания (Большие манзские болваны) на плато Маньпупунёр
Столбы выветривания (Большие манзские болваны) на плато Маньпупунёр
Столбы выветривания (Большие манзские болваны) на плато Маньпупунёр
CC BY-SA 4.0 / Kasimys /
1 из 4
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр

Столбы выветривания на плато Маньпупунер

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр

© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ
2 из 4
© Фото : Андрей БелавинЯмал
Ямал
Ямал
© Фото : Андрей Белавин
3 из 4
© Фото : Андрей БелавинЯмал
Ямал
Ямал
© Фото : Андрей Белавин
4 из 4
Столбы выветривания (Большие манзские болваны) на плато Маньпупунёр
CC BY-SA 4.0 / Kasimys /
1 из 4

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр

© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии РФ
2 из 4
Ямал
© Фото : Андрей Белавин
3 из 4
Ямал
© Фото : Андрей Белавин
4 из 4
Камчатка обойдется минимум в сто тысяч на человека — это без перелета. "Экстремальная Камчатка" с фрирайдом, хели-ски и катанием на снегоходах — 255 тысяч. Поездка с фотосафари, во время которой можно увидеть китов и морских котиков, — от 272 тысяч, неделя на сопках спящих вулканов плюс катание на вертолетах в группе — около трехсот.
© Фото : Павел Матвеев

Камчатка, вид на вулкан

Камчатка

Камчатка, вид на вулкан

© Фото : Павел Матвеев
1 из 3
© iStock.com / BborrissКомандорские острова
Командорские острова
Командорские острова
© iStock.com / Bborriss
2 из 3
© РИА Новости / М. Шиленков | Перейти в медиабанк

Северо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах

Северо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах

Северо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах

© РИА Новости / М. Шиленков
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3 из 3

Камчатка, вид на вулкан

© Фото : Павел Матвеев
1 из 3
Командорские острова
© iStock.com / Bborriss
2 из 3

Северо-Западное лежбище морского котика на Командорских островах

© РИА Новости / М. Шиленков
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3 из 3
Недешев и Сахалин. Посмотреть его и Курильские острова с вулканами, горячими источниками, сафари-парком и дегустацией устриц за 17 дней стоит 265 тысяч. В целом диапазон цен —160-250 тысяч рублей.
© РИА Новости / Ольга Распопова

Маяк Анива, Сахалин

Маяк Анива, Сахалин

Маяк Анива, Сахалин

© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 3
© РИА Новости / Ольга Распопова

Мыс Евстафия, Сахалин

Мыс Евстафия

Мыс Евстафия, Сахалин

© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 3
© РИА Новости / Ольга Распопова

Краеведческий музей в Южно-Сахалинске

Краеведческий музей в Южно-Сахалинске

Краеведческий музей в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 3

Маяк Анива, Сахалин

© РИА Новости / Ольга Распопова
1 из 3

Мыс Евстафия, Сахалин

© РИА Новости / Ольга Распопова
2 из 3

Краеведческий музей в Южно-Сахалинске

© РИА Новости / Ольга Распопова
3 из 3

Можно ли дешевле

Сэкономить можно, но в урезанном варианте. Один день на плато Маньпупунёр и перевале Дятлова — от 70 тысяч. Карелия — от 18 000, Алтай — от 31 000, Териберка — от 37 000. На сайте иркутской компании "Туры на Байкал" — десятки поездок на глубочайшее озеро мира и окрестные красоты по цене от 19 тысяч.
© iStock.com / Alexey KartsevКомандорские острова
Командорские острова - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© iStock.com / Alexey Kartsev
Командорские острова
Теоретически даже на Дальний Восток попадаются путевки от 64 тысяч. Но порадуют ли они, большой вопрос. Фишка таких туров — знакомство с фантастической природой, сидеть в городе нет смысла.
«

"Туры на Камчатку начинаются от ста тысяч, — уточняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин". — Если добавить вертолетную прогулку — еще 40-45 тысяч с человека за одну экскурсию в группе. А как иначе? Просто в Петропавловске-Камчатском край-то и не увидишь. В базовую путевку входит крайне мало".

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
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1 из 3
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанк

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанк

Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове

Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове

Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Горбатый кит у побережья Териберки Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Горбатые киты у побережья Териберки Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Редкие исключения — программы вроде посещения Лапландии с Териберкой и видом на Северный Ледовитый океан. Стоимость — от 34,5 тысячи за шесть дней через шесть городов. Примерно тот же ценник — у экскурсионного тура, во время которого предлагают познакомиться с китами и посмотреть северное сияние. Но таких предложений очень мало, к тому же всегда могут обнаружиться скрытые платежи — доплаты по ходу поездки.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в Мурманске

Откуда такие цены

Иногда дороговизна объясняется стоимостью ночлега. "Отдых на Горном Алтае может обойтись дороже, чем в Приморье, поскольку регион активно развивает инфраструктуру преимущественно за счет объектов "четыре-пять звезд". Спрос на них высок круглый год. Например, "пятерка" на курорте Манжерок за ночь обойдется в 29 тысяч рублей, в "Алтай Вилладж Телецкое" сутки в шале стоят 82,8 тысячи", — рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОтдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай
Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга Чепош парка в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга "Чепош парка" в Республике Алтай
«

"Причем цены задирают и плохонькие гостиницы", — отмечает Юлия Репникова, генеральный директор сообщества туроператоров "Большая страна". По ее словам, происходит это из-за того, что нет достойного выбора и приличной инфраструктуры.

Безусловно, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, указал Владимир Путин. "Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к их освоению. Вместе с тем их уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности", — подчеркнул президент.

Сколько стоит долететь

Перелет в стоимость дальних туров обычно не входит. Некоторые операторы предлагают билеты туда-обратно с багажом от 28 400 рублей, субсидированные тарифы (пенсионерам, молодежи до 23 лет) — от 7500. Москва — Иркутск на десятки дат на агрегаторах — всего от 6500 в один конец.
CC BY-SA 3.0 / / Хели-ски
Хели-ски - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 3.0 / /
Хели-ски
Однако это лишь на несколько направлений. "Сейчас действуют "плоские тарифы" "Аэрофлота" на рейсы на Дальний Восток из Москвы, можно найти билеты по хорошей цене", — говорит Оксана Булах.
Для жителей других регионов проездные документы могут обойтись в несколько раз дороже. Локальные перелеты — тоже: рейс Южно-Сахалинск — Курильск — 14,4 тысячи туда-обратно. Притом что из Москвы в Южно-Сахалинск в оба конца — от 22 тысяч.
© РИА Новости / В. Платонов | Перейти в медиабанк Вяление тайменя
Вяление тайменя - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / В. Платонов
Перейти в медиабанк
Вяление тайменя
Дисбаланс цены и направления отмечает и Сергей Ромашкин: "Слетать в Барнаул и обратно — 20-25 тысяч, в Горно-Алтайск — 40-45, хотя расстояние похожее. И здесь отсутствие конкуренции — гарантия убедительной победы поставщика услуги, потому что чем больше на рынке игроков, тем ниже цена".

Еще и трансферы

Головная боль туроператоров — сложная логистика. "Велики затраты на организацию трансферов из-за огромных расстояний в условиях Крайнего Севера и сурового климата даже в летний сезон, — рассказывает Юлия Репникова. — Самим удешевить эти статьи расходов нет возможности, необходимо какое-то системное решение в отрасли".
«

"Проблема в значительной степени в трансферах, для ускорения переброски туристов между популярными достопримечательностями надо развивать малую авиацию. И усиливать конкуренцию: когда из средств передвижения только вертолет, а возит лишь одна компания, цены она может заявлять любые, что и делает", — поясняет Сергей Ромашкин.

© РИА Новости / Екатерина ВолковаЯмал
Ямал - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Волкова
Ямал
Согласен с коллегами Вадим Мамонтов, руководитель Комитета РСТ по приключенческому туризму, основатель Russia Discovery. "Добираться до большинства туристических "магнитов" дорого, — говорит он. — А как, например, не слетать в Долину гейзеров на Камчатке? Для многих это неотъемлемая часть посещения региона. Но более 50 тысяч за однодневную экскурсию мало кто может себе позволить".
Так что, по его словам, вопросы локальных трансферов все равно потребуют решения. Чем больше туристов прибывает, тем интенсивнее будет трафик и к удаленным локациям. Поэтому необходимо уже сейчас совершенствовать законодательное регулирование коммерческого использования вертолетов, катеров и других видов транспорта.
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Когда подешевеет

"Фактически сейчас далекие направления востребованы либо в премиальном сегменте, либо среди самостоятельных бюджетных путешественников, готовых жить в палатках", — отмечает Вадим Мамонтов.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкРыбалка в Сибири
Рыбалка в Сибири - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Рыбалка в Сибири
По мнению Сергея Ромашкина, в ближайшее время цены не снизятся. "Что до отдаленных направлений с насыщенной экскурсионной программой — боюсь, дешевле уже не будет, только дороже", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области
Хотя, добавляет он, сложная логистика не везде: например, на Алтае путешественники в основном перемещаются на автомобилях или даже пешком. Так что хороший тур может обойтись в 70 тысяч. "За неделю познавательного отдыха, на мой взгляд, это разумная цена с учетом перелета", — считает Ромашкин.
Еще один способ сэкономить — не забираться слишком далеко. Например, жителям Центральной России ближе Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Карачаево-Черкесия. Понятно, что заменой Дальнему Востоку это не станет, зато билеты стоят 13-15 тысяч и природа там великолепная.
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