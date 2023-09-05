https://ria.ru/20230905/putin-1894370599.html

Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре

Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре - РИА Новости, 05.09.2023

Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре

Природа Якутска, Анадыря и Магадана, несмотря на суровый климат, привлекает туристов, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:23

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якутск

магадан

анадырь

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Природа Якутска, Анадыря и Магадана, несмотря на суровый климат, привлекает туристов, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, считает президент РФ Владимир Путин. "Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий, — сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов. — Вместе с тем уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности*. По словам президента России, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы, улучшать качество сервиса, заниматься благоустройством.

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

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новости - туризм, туризм, туристы, якутск, магадан, анадырь, владимир путин