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Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
18:23 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/putin-1894370599.html
Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре
Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре - РИА Новости, 05.09.2023
Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре
Природа Якутска, Анадыря и Магадана, несмотря на суровый климат, привлекает туристов, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:23
2023-09-05T18:23
туризм
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туризм
туристы
якутск
магадан
анадырь
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Природа Якутска, Анадыря и Магадана, несмотря на суровый климат, привлекает туристов, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, считает президент РФ Владимир Путин. "Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий, — сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов. — Вместе с тем уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности*. По словам президента России, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы, улучшать качество сервиса, заниматься благоустройством.
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новости - туризм, туризм, туристы, якутск, магадан, анадырь, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Якутск, Магадан, Анадырь, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости строить гостиницы в Якутске, Магадане, Анадыре

Путин: нужно совершенствовать сферу гостеприимства в Якутске, Магадане, Анадыре

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Природа Якутска, Анадыря и Магадана, несмотря на суровый климат, привлекает туристов, необходимо совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы и улучшать качество сервиса, считает президент РФ Владимир Путин.
"Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий, — сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов. — Вместе с тем уникальная природа привлекает туристов, это очевидно. У данных территорий есть огромные возможности*.
По словам президента России, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы, улучшать качество сервиса, заниматься благоустройством.
Ямал - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Настоящий арктический туризм. Чем запомнится поездка на Ямал
31 августа, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЯкутскМагаданАнадырьВладимир Путин
 
 
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