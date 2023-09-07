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Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023
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14:12 07.09.2023 (обновлено: 14:34 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/dtp-1894748528.html
Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках
Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023
Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках
В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:12
2023-09-07T14:34
происшествия
санкт-петербург
сестрорецк
александр беглов
ленинградская область
ford motor
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу. По уточненной информации властей Ленобласти, в аварии пострадали 10 человек."Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка… Сейчас все (пострадавшие) дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - написал Беглов.Выразив соболезнования семьям погибших, он пообещал, что всем будет оказана необходимая помощь."Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - добавил губернатор Петербурга.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его.
https://rsport.ria.ru/20230907/trener-1894731291.html
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санкт-петербург
сестрорецк
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происшествия, санкт-петербург, сестрорецк, александр беглов, ленинградская область, ford motor, авто
Происшествия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Александр Беглов, Ленинградская область, Ford Motor, Авто
Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках

Беглов: в ДТП под Петербургом пострадали девочки из школы Олимпийского резерва

© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу. По уточненной информации властей Ленобласти, в аварии пострадали 10 человек.
Вячеслав Екимов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел допуска к тренировке
Вчера, 13:09
«
"Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка… Сейчас все (пострадавшие) дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - написал Беглов.
Выразив соболезнования семьям погибших, он пообещал, что всем будет оказана необходимая помощь.
«
"Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - добавил губернатор Петербурга.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его.
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Водителя фуры, сбившей девочек-велосипедисток под Петербургом, задержали
Вчера, 14:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСестрорецкАлександр БегловЛенинградская областьFord MotorАвто
 
 
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