Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках
Беглов: в ДТП под Петербургом пострадали девочки из школы Олимпийского резерва
© Кадр видео очевидцаМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
© Кадр видео очевидца
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу. По уточненной информации властей Ленобласти, в аварии пострадали 10 человек.
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"Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка… Сейчас все (пострадавшие) дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - написал Беглов.
Выразив соболезнования семьям погибших, он пообещал, что всем будет оказана необходимая помощь.
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"Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - добавил губернатор Петербурга.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его.