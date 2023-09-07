https://ria.ru/20230907/dtp-1894748528.html

Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках

Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023

Беглов рассказал о пострадавших в ДТП под Петербургом юных велосипедистках

В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:12

2023-09-07T14:12

2023-09-07T14:34

происшествия

санкт-петербург

сестрорецк

александр беглов

ленинградская область

ford motor

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894712083_95:214:1281:881_1920x0_80_0_0_73f7764de6b08ff44891176d48338875.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. В ДТП в Ленинградской области, где на трассе "Скандинавия" грузовик врезался в группу велосипедисток и двое детей погибли, пострадали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.Ранее сообщалось, что на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу. По уточненной информации властей Ленобласти, в аварии пострадали 10 человек."Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка… Сейчас все (пострадавшие) дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - написал Беглов.Выразив соболезнования семьям погибших, он пообещал, что всем будет оказана необходимая помощь."Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - добавил губернатор Петербурга.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, сотрудники полиции допросили водителя тягача Scania, наехавшего на машину сопровождения велосипедистов в Ленинградской области, в качестве подозреваемого и задержали его.

https://rsport.ria.ru/20230907/trener-1894731291.html

https://ria.ru/20230907/voditel-1894744900.html

санкт-петербург

сестрорецк

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, сестрорецк, александр беглов, ленинградская область, ford motor, авто