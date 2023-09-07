https://ria.ru/20230907/dollar-1894772052.html

Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару

Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару - РИА Новости, 07.09.2023

Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару

Россия и Китай получили серьезный урок, когда с их активами на Западе поступили "грабительским образом", они больше не доверятся доллару и евро, считает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:35

2023-09-07T15:35

2023-09-07T15:36

экономика

россия

китай

константин косачев

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай получили серьезный урок, когда с их активами на Западе поступили "грабительским образом", они больше не доверятся доллару и евро, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Ясна тенденция, что мы уходим от доллара - вот это важно. И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут. Сомнений в этом нет никаких", - сказал Косачев в эфире телеканала ОТР. Косачев отметил, что две страны научились "очень серьезно" вести взаиморасчеты в национальных валютах. По его словам, уже "порядка половины взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах" - этот пример становится "путеводной звездой" для партнеров по БРИКС. "Нет у нас практически никаких серьезных раздражителей (в отношениях с Китаем - ред.), соответственно, общественное мнение и в России, и в Китае друг друга воспринимает как надежного партнера", - добавил парламентарий. При этом Россия "совершенно точно" не собирается становиться рынком сбыта для китайских товаров и "сырьевым придатком Китая", заключил Косачев.

https://ria.ru/20230902/dollar-1893836887.html

https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, константин косачев, совет федерации рф