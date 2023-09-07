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Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару - РИА Новости, 07.09.2023
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15:35 07.09.2023 (обновлено: 15:36 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/dollar-1894772052.html
Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару
Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару - РИА Новости, 07.09.2023
Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару
Россия и Китай получили серьезный урок, когда с их активами на Западе поступили "грабительским образом", они больше не доверятся доллару и евро, считает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:35
2023-09-07T15:36
экономика
россия
китай
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай получили серьезный урок, когда с их активами на Западе поступили "грабительским образом", они больше не доверятся доллару и евро, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Ясна тенденция, что мы уходим от доллара - вот это важно. И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут. Сомнений в этом нет никаких", - сказал Косачев в эфире телеканала ОТР. Косачев отметил, что две страны научились "очень серьезно" вести взаиморасчеты в национальных валютах. По его словам, уже "порядка половины взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах" - этот пример становится "путеводной звездой" для партнеров по БРИКС. "Нет у нас практически никаких серьезных раздражителей (в отношениях с Китаем - ред.), соответственно, общественное мнение и в России, и в Китае друг друга воспринимает как надежного партнера", - добавил парламентарий. При этом Россия "совершенно точно" не собирается становиться рынком сбыта для китайских товаров и "сырьевым придатком Китая", заключил Косачев.
https://ria.ru/20230902/dollar-1893836887.html
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экономика, россия, китай, константин косачев, совет федерации рф
Экономика, Россия, Китай, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Сенатор считает, что ни Россия, ни Китай больше не доверятся доллару

Косачев: Россия и Китай получили урок, когда их долларовые активы украли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китай получили серьезный урок, когда с их активами на Западе поступили "грабительским образом", они больше не доверятся доллару и евро, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Ясна тенденция, что мы уходим от доллара - вот это важно. И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут. Сомнений в этом нет никаких", - сказал Косачев в эфире телеканала ОТР.
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Косачев отметил, что две страны научились "очень серьезно" вести взаиморасчеты в национальных валютах. По его словам, уже "порядка половины взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах" - этот пример становится "путеводной звездой" для партнеров по БРИКС.
"Нет у нас практически никаких серьезных раздражителей (в отношениях с Китаем - ред.), соответственно, общественное мнение и в России, и в Китае друг друга воспринимает как надежного партнера", - добавил парламентарий.
При этом Россия "совершенно точно" не собирается становиться рынком сбыта для китайских товаров и "сырьевым придатком Китая", заключил Косачев.
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ЭкономикаРоссияКитайКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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