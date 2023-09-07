https://ria.ru/20230907/direktor-1894831477.html
Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА
Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА - РИА Новости, 07.09.2023
Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин, который, по информации источника РИА Новости,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:46
2023-09-07T18:46
2023-09-07T18:46
здоровье - общество
москва
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин, который, по информации источника РИА Новости, пропал в Москве, был уволен из института 4 сентября за нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. В четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Трухин пропал в Москве. По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже. Как пояснили в ФМБА, агентство проводило плановую проверку в сфере противодействия коррупции в институте вакцин и сывороток, в ходе которой были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. "За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации)",- говорится в сообщении. ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230827/propazha-1892473997.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, москва, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), санкт-петербург
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Санкт-Петербург
Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА
ФМБА: пропавшего в Москве главу института вакцин и сывороток уволили 4 сентября