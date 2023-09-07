https://ria.ru/20230907/direktor-1894831477.html

Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА

Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА - РИА Новости, 07.09.2023

Пропавший в Москве директор НИИ вакцин был уволен, сообщили в ФМБА

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин, который, по информации источника РИА Новости,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:46

2023-09-07T18:46

2023-09-07T18:46

здоровье - общество

москва

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин, который, по информации источника РИА Новости, пропал в Москве, был уволен из института 4 сентября за нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. В четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Трухин пропал в Москве. По данным собеседника агентства, накануне в полицию Москвы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже. Как пояснили в ФМБА, агентство проводило плановую проверку в сфере противодействия коррупции в институте вакцин и сывороток, в ходе которой были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. "За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации)",- говорится в сообщении. ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230827/propazha-1892473997.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, москва, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), санкт-петербург