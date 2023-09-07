https://ria.ru/20230907/dagestan-1894766449.html
Власти Дагестана пообещали оказать любую помощь жителям новых регионов
Власти Дагестана пообещали оказать любую помощь жителям новых регионов - РИА Новости, 07.09.2023
Власти Дагестана пообещали оказать любую помощь жителям новых регионов
Республики Северного Кавказа окажут любую помощь жителям новых регионов России, заявил РИА Новости в четверг помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:08
2023-09-07T15:08
2023-09-07T15:13
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северный кавказ
мариуполь
камиль самигуллин
днр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Республики Северного Кавказа окажут любую помощь жителям новых регионов России, заявил РИА Новости в четверг помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов. Ранее в среду в Мариуполе была открыта Соборная мечеть, восстановленная после украинских обстрелов. В церемонии открытия приняли участие муфтий Чеченской Республики Салах Межиев, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава мусульманской организации Донецкой Народной Республики Рашид Брагин и другие. В разговоре с РИА Новости Гаджимагомедов отметил, что республики Северного Кавказа готовы помогать жителям новых регионов. "Наша поддержка сейчас адресована не только мусульманам, а всем, кто в этом нуждается", - сказал он. По его словам, "после того, как Киев позорно сложит оружие", в Мариуполе будут построены церкви и мечети, воскресные школы и медресе. "Мы правильно воспитаем новое поколение этой страны, которую Запад вел не туда, куда надо", - добавил он.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893522985.html
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здоровье - общество, россия, северный кавказ, мариуполь, камиль самигуллин, днр
Здоровье - Общество, Россия, Северный Кавказ, Мариуполь, Камиль Самигуллин, ДНР
Власти Дагестана пообещали оказать любую помощь жителям новых регионов
Гаджимагомедов пообещал, что Кавказ окажет любую помощь жителям новых регионов