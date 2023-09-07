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"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ
"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВСУ, поскольку он не побывал на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:47
2023-09-07T22:47
2023-09-07T22:47
политика
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энтони блинкен
скотт риттер
вооруженные силы украины
сергей цеков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВСУ, поскольку он не побывал на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Тони Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино <…> - он там погибнет. Он может поехать в Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают. Такова судьба солдат ВСУ, вступивших в бой с российской армией", — полагает эксперт.Накануне американский госсекретарь заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Блинкен, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся и решительной поддержке" Киева.Как отметил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, Западу хочется видеть положительные моменты контрнаступления, но их однозначно нет. По его мнению, заявления госсекретаря нужны для успокоения граждан Украины и США и обоснования финансовой помощи киевским властям.
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894853302.html
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политика, сша, энтони блинкен, скотт риттер, вооруженные силы украины, сергей цеков, россия, украина
Политика, США, Энтони Блинкен, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Сергей Цеков, Россия, Украина
"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Офицер Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не побывав на фронте