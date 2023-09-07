https://ria.ru/20230907/blinken-1894860768.html

"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ

"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВСУ, поскольку он не побывал на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:47

2023-09-07T22:47

2023-09-07T22:47

политика

сша

энтони блинкен

скотт риттер

вооруженные силы украины

сергей цеков

россия

украина

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении ВСУ, поскольку он не побывал на передовой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Тони Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино <…> - он там погибнет. Он может поехать в Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.), но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там, — они погибают. Такова судьба солдат ВСУ, вступивших в бой с российской армией", — полагает эксперт.Накануне американский госсекретарь заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Блинкен, который в среду прибыл в Киев, также напомнил о "продолжающейся и решительной поддержке" Киева.Как отметил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, Западу хочется видеть положительные моменты контрнаступления, но их однозначно нет. По его мнению, заявления госсекретаря нужны для успокоения граждан Украины и США и обоснования финансовой помощи киевским властям.

https://ria.ru/20230907/ukraina-1894853302.html

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политика, сша, энтони блинкен, скотт риттер, вооруженные силы украины, сергей цеков, россия, украина