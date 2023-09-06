Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента
Явка за семь дней досрочного голосования в Народный совет ДНР составила 44,42%
Досрочное голосование на выборах в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
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"Сегодня за выборы депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 44,42%, а предварительная явка на выборы депутатов донецкого городского совета составила 45,31%", - заявил Высоцкий на брифинге.
Он напомнил, что механизм досрочного голосования на участках вне помещения для голосования был вызван опасностью сохраняющейся в городах ДНР: "Введение этого механизма (голосование вне помещения для голосования) было вызвано стремлением обеспечить безопасность для наших избирателей, по возможности максимально развести потоки избирателей и минимизировать время и количество наших земляков пребывающих в помещениях для голосования".
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.