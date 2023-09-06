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Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2023
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19:12 06.09.2023 (обновлено: 20:45 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/yavka-1894614381.html
Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента
Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2023
Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента
Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:12
2023-09-06T20:45
донецкая народная республика
россия
донецк
единая россия
справедливая россия
кпрф
единый день голосования в россии
единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. "Сегодня за выборы депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 44,42%, а предварительная явка на выборы депутатов донецкого городского совета составила 45,31%", - заявил Высоцкий на брифинге. Он напомнил, что механизм досрочного голосования на участках вне помещения для голосования был вызван опасностью сохраняющейся в городах ДНР: "Введение этого механизма (голосование вне помещения для голосования) было вызвано стремлением обеспечить безопасность для наших избирателей, по возможности максимально развести потоки избирателей и минимизировать время и количество наших земляков пребывающих в помещениях для голосования". Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.
https://ria.ru/20230905/yavka-1894403784.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии, единый день голосования в россии — 2023
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России, Единый день голосования в России — 2023
Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента

Явка за семь дней досрочного голосования в Народный совет ДНР составила 44,42%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах в Донецке
Досрочное голосование на выборах в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Досрочное голосование на выборах в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
«
"Сегодня за выборы депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 44,42%, а предварительная явка на выборы депутатов донецкого городского совета составила 45,31%", - заявил Высоцкий на брифинге.
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5 сентября, 20:19
Он напомнил, что механизм досрочного голосования на участках вне помещения для голосования был вызван опасностью сохраняющейся в городах ДНР: "Введение этого механизма (голосование вне помещения для голосования) было вызвано стремлением обеспечить безопасность для наших избирателей, по возможности максимально развести потоки избирателей и минимизировать время и количество наших земляков пребывающих в помещениях для голосования".
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкЕдиная РоссияСправедливая РоссияКПРФЕдиный день голосования в РоссииЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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