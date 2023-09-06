https://ria.ru/20230906/yavka-1894614381.html

Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента

Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2023

Явка за семь дней досрочного голосования в ДНР составила 44,42 процента

Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:12

2023-09-06T19:12

2023-09-06T20:45

донецкая народная республика

россия

донецк

единая россия

справедливая россия

кпрф

единый день голосования в россии

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Явка за семь дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ДНР составила 44,42%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. "Сегодня за выборы депутатов Народного Совета ДНР предварительная явка составила 44,42%, а предварительная явка на выборы депутатов донецкого городского совета составила 45,31%", - заявил Высоцкий на брифинге. Он напомнил, что механизм досрочного голосования на участках вне помещения для голосования был вызван опасностью сохраняющейся в городах ДНР: "Введение этого механизма (голосование вне помещения для голосования) было вызвано стремлением обеспечить безопасность для наших избирателей, по возможности максимально развести потоки избирателей и минимизировать время и количество наших земляков пребывающих в помещениях для голосования". Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230905/yavka-1894403784.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии, единый день голосования в россии — 2023