https://ria.ru/20230906/sokol-1894438648.html

Снявшегося с выборов в Хакасии Сокола вычеркнут из бюллетеней

Снявшегося с выборов в Хакасии Сокола вычеркнут из бюллетеней - РИА Новости, 06.09.2023

Снявшегося с выборов в Хакасии Сокола вычеркнут из бюллетеней

Сергея Сокола, снявшего свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии, вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T08:23

2023-09-06T08:23

2023-09-06T08:23

политика

сергей сокол

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Сергея Сокола, снявшего свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии, вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. В субботу попавший в реанимацию депутат Госдумы Сокол сообщил в своем телеграм-канале о снятии кандидатуры с выборов по состоянию здоровья. При этом заверил, что остается работать в республике и все обещанное избирателям обязательно выполнит. Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию Сокола на выборах главы региона, при этом он возглавляет региональный список от ЕР в парламент республики. "Напечатано около 400 000 бюллетеней с данными кандидатов на пост главы республики. В связи с тем, что кандидат Сергей Михайлович Сокол снял свою кандидатуру, она будет вычеркнута из бюллетеня", - пояснил собеседник агентства. По его данным, с 5 по 7 сентября проходит досрочное голосование на выборах главы Хакасии и выборах депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва в отдаленных и труднодоступных территориях Аскизского, Боградского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов республики. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня. После снятия его кандидатуры, на выборы главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин. За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров".

https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей сокол, республика хакасия