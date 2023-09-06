Снявшегося с выборов в Хакасии Сокола вычеркнут из бюллетеней
Снявшегося с выборов в Хакасии Сокола вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней
© Рамиль Ситдиков
Сергей Сокол . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Сергея Сокола, снявшего свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии, вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.
В субботу попавший в реанимацию депутат Госдумы Сокол сообщил в своем телеграм-канале о снятии кандидатуры с выборов по состоянию здоровья. При этом заверил, что остается работать в республике и все обещанное избирателям обязательно выполнит. Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию Сокола на выборах главы региона, при этом он возглавляет региональный список от ЕР в парламент республики.
"Напечатано около 400 000 бюллетеней с данными кандидатов на пост главы республики. В связи с тем, что кандидат Сергей Михайлович Сокол снял свою кандидатуру, она будет вычеркнута из бюллетеня", - пояснил собеседник агентства.
По его данным, с 5 по 7 сентября проходит досрочное голосование на выборах главы Хакасии и выборах депутатов верховного совета Хакасии восьмого созыва в отдаленных и труднодоступных территориях Аскизского, Боградского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов республики.
Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня. После снятия его кандидатуры, на выборы главы республики претендуют три кандидата: действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), Михаил Молчанов (ЛДПР) и кандидат от партии "Коммунисты России" Владимир Грудинин.
За места в республиканский парламент будут бороться представители семи партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди", "Коммунисты России", "Российская партия пенсионеров".