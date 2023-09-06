"Будет только хуже": СМИ раскрыли ключевую проблему ВСУ
Forbes: Украина не справляется с ремонтом западной техники
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украине не хватает мощностей для ремонта западной техники, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на зарубежных военных экспертов.
"Украинцам требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить легко поврежденные автомобили", – приводит автор статьи слова военных аналитиков Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса.
Ситуацию для ВСУ осложняет тот факт, что эвакуационные машины и бригады, призванные оттащить поврежденную технику с линии фронта, становятся законными целями для российской армии, говорится в материале. Таким образом, все больше подбитых западных танков и машин остаются на поле боя, не дождавшись эвакуации и ремонта, отметил автор.
"Какими бы серьезными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже", – подытожил Экс.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.